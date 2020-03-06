Шмыгаль обещает завершить распродажу Украины

06.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Новое правительство Украины продолжит курс по распродаже чернозёмов западным корпорациям и остатков государственной собственности.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шмыгать похвалил своего предшественника на должности главы Кабмина Алексея Гончарука, заявив, что будет продолжателем его «дела»: «Это руководитель правительства технократов, который бескоррупционный, который начал реформы, которые мы должны дальше продолжать и завершать».

Также руководитель правительства поддержал идею распродажу объектов госсобственности, в том числе стратегических:

«Я лично формировал этот список по одной из областей, я объехал те объекты, которые называются стратегическими – это руины, а не стратегические объекты. В большинстве это руины… Объекты стратегической инфраструктуры государства должны содержаться в надлежащем состоянии, государство должно о них заботиться и они должны быть надлежащими объектами критической инфраструктуры государства. Все остальное нужно выставить на продажу, отдать это в рыночную экономику и развивать, пользоваться этим для людей, для украинцев», – сказал Шмыгаль.

Однако присутствующая в студии экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подчеркнула, что кроме неликвидных активов с «молотка» за бесценок пускают также прибыльные и перспективные госпредприятия:

«Например, два порта, абсолютно нормальных для того, чтобы их развивать государством. И вообще, наши транзитные возможности, которые можно развивать. Это Херсонский порт, Николаевский порт на абсолютно коррупционной основе, практически без денег отданы на 35 лет. Это было буквально несколько недель назад. Я могу вам сказать, что сегодня львовский аэропорт, в который страна вложила более пяти миллиардов гривен – я хочу сказать, как возмущен сегодня коллектив, когда передают в концессию прибыльный, нормальный, работающий аэропорт», – сказала Тимошенко.