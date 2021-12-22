Шмыгаль предупредил о «гибридных атаках РФ» против отопительного сезона на Украине

22.12.2021  20:42 (Мск), Ивано-Франковск ,
Тарас Стрельцов .  
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Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
Новости Украины

Напряженная ситуация в энергетике на Украине – не исключение, поскольку эта проблема имеет мировой характер.

Об этом на конференции «Дипломатия 30» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Напряженная ситуация в энергетике на Украине – не исключение, поскольку эта проблема имеет мировой...

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«Я считаю, что впервые за последние годы отопительный сезон начался без особых проблем, то есть – не было никаких критических ситуаций, стрессов, ТЭЦ где-то не включились, чего-то не хватало.

Есть напряженная ситуация вообще в мире, энергетический кризис в Европе. Есть недостаток угля на мировом рынке. Сегодня мы начали и проводим отопительный сезон.

По другим уровням, если не будет стрессовых ситуаций по погодным условиям, гибридных атак со стороны нашего северного соседа, мы пройдём отопительный сезон спокойно, как проходим во все нормальные года.

С точки зрения запасов угля, хочу отметить, что у нас уже законтрактовано, уже в дороге на Украину находятся 10 кораблей», – уверяет Шмыгаль.

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