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Помимо передачи Украине еще одной системы ЗРК Patriot, а также немецкой системы ПВО Iris-T, ФРГ отправит Киеву ЗСУ «Гепард», ракеты и снаряды.

Об этом на «конференции по восстановлению Украины» в Берлине заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с уверенностью можем сказать одно: Россия не пройдёт со своим империалистическим вторжением! Украина идёт путём, который выбрали украинцы и украинки: демократически, свободно – в Европе. Сила, преданность принципам – это предпосылки для того, чтобы Путин понял: не будет военной победы и мира в виде диктата! Он должен остановить брутальную кампанию и вывести войска», – вещал немецкий канцлер.

«Самая срочная потребность украинской армии сейчас – это боеприпасы, оружие, особенно ПВО. Поэтому на протяжении следующих недель и месяцев мы поставим на Украину третью систему «Пэтриот», установки Iris-T, «Гепарды», ракеты и боеприпасы. Хочу обратиться ко всем присутствующим и попросить вас поддержать нашу инициативу увеличения возможностей украинской ПВО всем, чем можете. Потому что лучшее восстановление – то, которое не должно быть реализовано», – призвал Шольц.

В свою очередь, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский горячо поблагодарил канцлера, однако добавил, что Iris-T, это хорошо, но Украине нужно ещё 7 систем «Пэтриот».

«ПВО – это ответ. Спасибо, Олаф за ПВО. Германия – уже один из глобальных лидеров по помощи нам в ПВО, я благодарю… и всем вашим производителям отдельно за Iris-T – это очень сильно помогло. Спасибо, за «Пэтириот», Iris-T и другие инструменты, которые являются буквально спасением для Украины. Нам удалось обеспечить частичную защиту от российских ударов с воздуха, нам требуется больше, как минимум, семь систем «Пэтриот» дополнительно, чтобы закрыть основные наши городские агломерации в ближайшее время», – просил Зеленский.