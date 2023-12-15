Шпрехенфюреры довольны искоренением русского в закарпатских школах

Игорь Шкапа.  
15.12.2023 14:21
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дискриминация, Закарпатье, Мова, Образование, Украина


Использование русскоязычных материалов в школах Закарпатской области снизилось до нулевых показателей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Образовательный портал Закарпатья, ссылаясь исследование, которое проводилось Государственной службой качества образования Украины в сотрудничестве с языковым омбудсменом..

Использование русскоязычных материалов в школах Закарпатской области снизилось до нулевых показателей. Об этом, передает...

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«Так, за последние два учебных года учителя Закарпатской области продолжают использовать украиноязычные учебные материалы при подготовке к учебным занятиям (91% – 95%). Привлечение русскоязычных материалов на уроках снизилось с 0,5% до 0%. Это свидетельствует об укреплении роли украинского языка как основного языка обучения», – говорится в материале.

Отмечается, что эта та тенденция отражается в ответах родителей учащихся, которые подтверждают, что уроки проводятся только на украинском языке.

«За последний год наблюдается увеличение использования украинского языка как в контенте, так и в коммуникации. Это свидетельствует о повышении интереса и поддержки государственного языка среди молодежи. Снижение использования русскоговорящего контента также указывает на положительные изменения в языковых предпочтениях», – довольны авторы.

Впрочем, явно заказное исследование указывает и на проблемы. Так, были названы факторы, препятствующие «использованию государственного языка участниками образовательного процесса в повседневной жизни».

36% педагогов среди таких факторов назвали язык контента в Интернете (36% педагогов). 8% родителей пожаловались на влияние русскоязычной среды, отметив, что «дети имеют привычку общаться с другими людьми вне школы на русском/другом языке». 31% учителей заявили, что дети имеют привычку говорить на негосударственном языке, что подтвердили 25% учеников. Кроме того, 12% старшеклассников считают, что их окружение предвзято относится к украинскому языку.

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