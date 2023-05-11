Шурыгин успокаивает: Прорыв ВСУ к Мариуполю – это не стратегический успех

Владимир Гладков .  
11.05.2023 21:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинские аппетиты со временем умерились – от планов в конце весны уже быть в Крыму до тактических успехов по прорыву обороны ВС РФ на южном направлении с выходом к пригороду Мелитополя и Мариуполя.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские аппетиты со временем умерились – от планов в конце весны уже быть в...

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«Замах сделан на рубль, а выход на копейку. То есть украинское командование – это отличное командование, ничего не могу о них сказать. Это всё опытные генералы, которые прошли большую школу войны и обучение в разных школах – от советских до американских, они отлично понимают, что по чём.

Они отлично понимают, что идея стратегического поражения, которая была в январе-феврале, она сегодня в лучшем случае скатилась до некоего оперативного успеха, когда если очень хорошо получится, то мы сможем продвинуться, взять Токмак, выйти куда-то, если вдруг получится, в пригороды Мариуполя или в пригороды Мелитополя.

А если совсем повезёт, и русские полные дураки и ничего не смогут, то мы даже прорвёмся где-нибудь в Бердянск. Но это же не стратегическое поражение уже», – считает он.

«Изначально планировалось, что к концу весны они обещали быть в Крыму, Зеленский обещал кормить рыбу с ялтинской набережной. И теперь становится вопрос, как кормить – собой или кем?» – сказал Шурыгин.

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