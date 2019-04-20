Шустер назвал украинских журналистов никчёмными рабами олигархов

20.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские СМИ существуют исключительно за счёт олигархов и крупных политиков и поэтому являются полностью зависимыми от их воли.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил телепропагандист Савик Шустер, долго работавший на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Журналист (на Украине – прим. ред.) воспринимается как слуга. Потому что мы не зарабатываем денег, понимаете? Нет ни одного средства массовой информации, которое зарабатывало бы деньги для того, чтобы быть независимым. И тогда оно может сказать собственнику: «Знаешь, что? Я зарабатываю деньги, в том числе и для тебя. Потому что в конце года ты получаешь свои дивиденды. Я работаю, получаю хорошую зарплату, я независимый человек, но я зарабатываю деньги для тебя, это нормально. А если ты меня выгонишь, то зарабатывать эти деньги уже не будешь. А если ты меня попросишь делать то, что ты хочешь, то мы потеряем в количестве зрителей, потому что мы потеряем репутацию, поэтому, если ты хочешь зарабатывать деньги, лучше этого не делать», – сказал он.

По признанию Савика Шустера, все украинские журналисты сидят на «финансовой игле» олигархов и политиков, и делают всё, что им прикажут.

«Но на Украине нет такой ситуации вообще. Мы, журналисты, все рабы, потому что все кормятся от этих людей – политиков, олигархов. Все от этого, там получают деньги, и поэтому выполняют эти требования», – добавил журналист.