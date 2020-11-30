30.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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«Ситуация шокирующая» – в Раде потребовали отставки министров обороны и здравоохранения


Из-за крайне тяжёлой ситуации на Украине десятки тысяч врачей увольняются из больниц, а в следующем году начнётся массовый уход учителей из школ.

Об этом в ходе согласительного совета заявила одиозный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже 34 тысячи врачей уволились с работы, потому что в больницах нет кислорода, нет защитных средств, нет доплат, нет страховки.

Бюджет 2021 года – это бюджет эпохи бедности. И там не предусмотрены ни доплаты врачам, ни обещанные доплаты учителям. Более того, там нарушаются решения о привязке зарплат учителей к минимальной – и второй год подряд власть Зеленского блокирует увеличение зарплат учителям. На следующий год мы получим очень серьёзный отток учителей из средних школ, и об этом необходимо позаботиться», – сказала она.

Также Геращенко рассказала о катастрофическом положении в Вооруженных силах и потребовала отставки министров здравоохранения и обороны.


«И самая позорная ситуация в бюджете на 2021 год касается армии. У нас складывается впечатление, что команда Зеленского взяла курс на подрыв боеспособности Вооруженных сил Украины.

Бюджет репрессивных органов на следующий год закладывается 125 миллиардов гривен. 2 миллиарда добавляют доблестной прокуратуре, Министерство внутренних дел – это уже империя в империи. В то же время бюджет Вооруженных сил остаётся на уровне 117 миллиардов, а это понижение почти на 1,5% от принятого решения об обязательных 5%.

И шокирующая информация о том, что происходит сейчас в Вооруженных силах – в зиму заходят без топлива, сорван тендер на закупку дизеля, норму берут зимнюю со стратегических запасов, не использовано 10 миллиардов, которые в этом году должны были потратить на Вооруженные силы», – добавила депутат.

Парламентарий потребовала отставки министра здравоохранения Максима Степанова и министра Андрея Тарана.

«И в связи с этим мы требуем не отчётов пана Степанова, а отставки пана Степанова и пана Тарана, – министров здравоохранения и вооруженных сил, – как некомпетентных, которые работают на ликвидацию армии и системы охраны здоровья на Украине», – резюмировала Геращенко.

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