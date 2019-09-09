Скандал: в еврейской библиотеке Киева открыли выставку, прославляющую убийц евреев

09.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

В киевской еврейской библиотеке имени Ошера Шварцмана при поддержке Киевской городской еврейской общины прошла выставка ко Дню независимости Украины. На выставке экспонировались книги и артефакты в честь нацистских коллаборантов и убийц евреев Степана Бандеры и Андрея Мельника, в честь ОУН-УПА, передает корреспондент ПолиТНавигатора.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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По его словам, организаторы скандальной выставки “не забыли Симона Петлюру и Евгена Коновальца”.

“О роли этих лиц и организаций в уничтожении еврейской общины Киева и Украины на выставке не было сказано ни слова. Например, ОУН Андрия Мельника в июле 1941 года обращалась с призывом: “«Смерть ж_довским прихвостням. Пусть живет вождь Украины полковник Андрий Мельник! Слава непобедимым полкам Немецкой армии! Пусть живет фирер Адольф Гитлер!”, – негодует Долинский.

Прокомментировал запись Долинского израильский журналист Евгений Сова.

“Я бывал на мероприятиях этой библиотеки — вотчина зисельсоподобных ( Иосиф Зисельс – одиозный киевский еврейский деятель, сотрудничающий с украинским националистическим пропагандистом Владимиром Вятровичем – Ред) лекторов и малодушных соглашантов вроде Фреймана. От «еврейской библиотеки» там одно название”, – написал он.

“В еврейской библиотеке?? Кто её финансирует? Знает ли об этом мэр?”. “Стыд, срам и откровенное предательство еврейской общины Киева. За что? За деньги?!”. “А где же евреи-депутаты? Президенты еврейских организаций?”. “Кто дал согласие на такой ужас?”. “Ужасно. А что украинская интеллигенция? Она одобряет этот психологический погром? Молчание?”, – комментируют случившееся подписчики Долинского.

Также в комментариях у Долинского организатору еврейской библиотеки Марату Страковскому указывают на то, что на фотографиях представленных в фондах библиотеки — книги идейных и деловых партнёров фюрера по Холокосту.

В ответ Страковский оправдывается тем, что “это не фонды библиотеки – это экспонаты выставки, предоставленные частными коллекционерами. Если бы мы пользовались только библиотечным фондом, боюсь, выставка закончилась бы еще не начавшись”.

Также по его словам, “библиотека им. О. Шварцмана – библиотека государственная, обслуживаем не только еврейское население, и занимаемся не только еврейской культурой. Огромное количество мероприятий связано с украинскими деятелями искусства и науки (и не только украинскими). Собственно так работают все национальные библиотеки в Украине. Кроме всего прочего, мы также обязаны отмечать государственные праздники, заниматься просвещением населения относительно государственных программ и инициатив, государственной политики”.