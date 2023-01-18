Скончался видный бандеровец, обласканный Зеленским

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Сегодня скончался боевик бандеровской УПА Мирослав Симич, которому недавно присвоили звание героя Украины.

Об этом в своем блоге сообщил мэр Коломыи Богдан Станиславский, где жил Симич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О Симиче известно, что к боевикам он присоединился в 1941 году и стал пулеметчиком. Под его руководством в 1945 году под Космачем боевики атаковали войска НКВД во главе с генерал-майором Николаем Дергачевым.

В целом украинские источники сообщают о том, что Симич участвовал в 42 эпизодах нападений на советских военнослужащих. Арестовали его в 1948 году, боевик провел в лагерях 32,5 года.

В 2017-м его реабилитировали, а в прошлом году к 80-летию создания УПА президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание героя.