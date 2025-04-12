На Украине множество людей, которые делятся данными с РФ о передвижении украинских войск, особенно чинов и иностранных кураторов.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет ли Европа вводить войска на Украину официально? Думаю, что нет. У нас же кто противник был? НАТО, теперь «желающие помочь» [«коалиция желающих»]. «Желающие помочь» сейчас перессорились, ничего у них не вышло. А кто хочет вводить? Чтобы туда ввели 5 тысяч, а обратно сразу приехали [гробы]? У нас же разведка уже выстроена под Украину, каждый город уже просматривается, посмотрите. Да, трагедия произошла в Кривом Роге. Ресторан «Магеллан», додумались они там проводить совещание. По моим данным, туда прилетел фугасный «Искандер», за ним летела украинская ракета ПВО, куда попала? В детскую площадку, погибли люди, трагедия. Но я не знаю, чего они все лезут в города – там проводить свои тайные мероприятия?», – сказал Сладков.