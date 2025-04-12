Сладков: Европейцы побоятся заводить на Украину войска под русские «Искандеры»

Максим Столяров.  
12.04.2025 18:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине множество людей, которые делятся данными с РФ о передвижении украинских войск, особенно чинов и иностранных кураторов.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине множество людей, которые делятся данными с РФ о передвижении украинских войск, особенно...

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«Будет ли Европа вводить войска на Украину официально? Думаю, что нет. У нас же кто противник был? НАТО, теперь «желающие помочь» [«коалиция желающих»]. «Желающие помочь» сейчас перессорились, ничего у них не вышло. А кто хочет вводить? Чтобы туда ввели 5 тысяч, а обратно сразу приехали [гробы]? У нас же разведка уже выстроена под Украину, каждый город уже просматривается, посмотрите.

Да, трагедия произошла в Кривом Роге. Ресторан «Магеллан», додумались они там проводить совещание. По моим данным, туда прилетел фугасный «Искандер», за ним летела украинская ракета ПВО, куда попала? В детскую площадку, погибли люди, трагедия. Но я не знаю, чего они все лезут в города – там проводить свои тайные мероприятия?», – сказал Сладков.

«Всё же известно. Людей на Украине море, которые сейчас сообщают. И чем больше успехи, чем более явными становятся наши движения вперёд, и настойчивость наша, что мы не отступим, тем больше людей там на нас работает.

Зачем они в городе сабантуй свой устроили с иностранцами? Конечно, их нахлобучили «Искандером». Прилетела ракета, они сами в этом городе собрались, и сами поймали эту ПВОшную ракету, дети погибли, гражданские люди. Трагедия? Да», – добавил военкор.

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