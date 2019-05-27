Следующая стадия для Украины – навсегда забыть о Донбассе

27.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине придется забыть о Донбассе, если она не пойдет на конкретные шаги по мирному урегулированию конфликта.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, встречные шаги новому украинскому руководству придется делать навстречу российским мерам.

«Россия сделает сейчас какие-то шаги, которые будут говорить о готовности. Но если не будет ответа опять, Россия будет предлагать еще более жесткие условия возобновления диалога… Сейчас мы понимаем, что можем получить Приднестровье. То есть экономически украинский регион, населенный гражданами России, возможно, с двойным гражданством, что гарантирует от какого-то изменения статуса. Например, если будет на правах автономии. Следующая стадия – мы просто должны будем забыть о Донбассе. Нет, мы будем рисовать его на картах, спрашивать, чей Донецк, но это и все», – заявил Джангиров.