Слуцкий предпочел зону СВО теледебатам

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий появился сегодня в Госдуме, хотя до этого прогулял два эфира дебатов кандидатов в президенты, одним из которых он является.

В парламенте Слуцкий никак не прокомментировал свои прогулы, но пообещал съездить на фронт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обязательно с ребятами встречусь сам. Не буду говорить по дате, но это будет буквально на днях, чтобы поблагодарить, поддержать. Здесь никаких шансов для наших врагов не просматривается при любых поставках боевой техники», – заявил Слуцкий.

В дебатах на телеканале «Россия-1» приняли участие кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков и Николай Харитонов от КПРФ. ЛДПР представляет Никита Березин. Они уже обсудили проблемы образования и демографию. Политические эксперты оценили дебаты крайне негативно.

«Ждем, как пойдут дебаты на 3-4 день, когда первая тревожность спадет, зато усталость накопится. Очень интересно посмотреть, дойдет ли до студии Слуцкий, и как он там выступит (пока что его публичные выступления – лютый кринж), не прорвет ли где-нибудь Харитонова, и сумеет ли Даванков донести свою альтернативную повестку до масс», – написал в своем тг-канале политолог неопределенных взглядов Илья Гращенков.

Его коллега Павел Данилин считает, что Слуцкий поступает правильно, игнорируя дебаты, поскольку он единственный участник выборов, который возглавляет политическую партию.

«Коллеги отмечают работу Слуцкого по включению в тему спецоперации. Встреча с бойцами в зоне СВО была бы логичной и предсказуемой, исходя из повестки, которую систематически продвигает Слуцкий. Можно ли представить встречу российских воинов с Владиславом Даванковым или Николаем Харитоновым? Скорее всего, нет. Слуцкий в рамках президентской кампании он возглавляет «рассерженных патриотов», не имеющих своих представителей в легальном политическим поле. В то же время, Даванков и Харитонов, каждый в своей манере, демонстрируют двойственность позиции по СВО и неуверенность. А неуверенных наш избиратель не любит», – написал Данилин.