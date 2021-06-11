11.06.2021, Симферополь, Владимир Гладков
 
геноцид, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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«Смысл проекта «Украина» в непрерывном ухудшении жизни населения» – историк

Новости УкраиныВнесённый в Верховную раду президентом Владимиром Зеленским законопроект «о коренных народах Украины» предполагает даже...

Внесённый в Верховную раду президентом Владимиром Зеленским законопроект «о коренных народах Украины» предполагает даже не улучшение жизни, например, «титульных» крымских татар, а ухудшение для тех, кто к этим «коренным народам» не относится.

Об этом в эфире YouTube-канала «СМЕРШ. Крымский Фронт»  заявил историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается самого закона (о коренных народах Украины – ред.), это чистой воды политика. Здесь не идёт речь о том, чтобы сделать комфортной чью-то жизнь – тех, кто считает себя украинцами, или татар. Он сделает только хуже жизнь тем, кто не считает себя украинцами и не причисляются к татарам», – отметил Ваджра.

«Обратите внимание, весь проект «Украина», который существует 30 с лишним лет, направлен только на то, чтобы сделать  жизнь населения, оказавшегося в рамках этого внезапно появившегося проекта, гораздо хуже, чем она была когда-то.

С каждым годом по нарастающей ситуация для людей ухудшается. И даже для тех, якобы ради которых это всё создано – чем дальше, тем хуже. Не только в материальном плане, но и в духовном. Вспомните уровень украинской культуры при «русской оккупации» и уровень нынешней украинской культуры. Это же несопоставимые вещи в принципе», – рассказал историк.


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