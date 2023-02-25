СНБО Украины: Запад нарушил свои обещания Украине

Анатолий Лапин.  
25.02.2023 12:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 891
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Запад сэкономил сотни миллиардов долларов, лишив Украину ядерного оружия, поэтому сегодня он обязан помогать ей.

Об этом на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад сэкономил сотни миллиардов долларов, лишив Украину ядерного оружия, поэтому сегодня он обязан помогать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Данилов обвинил Запад в невыполнении гарантий безопасности, которые он давал Украине в обмен на отказ от ядерного оружия.

«Я хочу сказать, что когда есть вбросы, что нам помогают, я хочу напомнить, что в 94-м году бесплатно у нас забрали ядерное оружие, и обещали нам, что никогда не будет нападения на нашу страну. Я хочу сказать, что на то время десятки, сотни миллиардов долларов страны, мы понимаем, о каких идет речь, сэкономили.

Сэкономили, значит, заработали, когда все это происходило. И это точно были не мы. Но нам давали гарантии, эти гарантии на сегодняшний день не работают», – заявил Данилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть