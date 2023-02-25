СНБО Украины: Запад нарушил свои обещания Украине

Запад сэкономил сотни миллиардов долларов, лишив Украину ядерного оружия, поэтому сегодня он обязан помогать ей.

Об этом на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов обвинил Запад в невыполнении гарантий безопасности, которые он давал Украине в обмен на отказ от ядерного оружия.

«Я хочу сказать, что когда есть вбросы, что нам помогают, я хочу напомнить, что в 94-м году бесплатно у нас забрали ядерное оружие, и обещали нам, что никогда не будет нападения на нашу страну. Я хочу сказать, что на то время десятки, сотни миллиардов долларов страны, мы понимаем, о каких идет речь, сэкономили.

Сэкономили, значит, заработали, когда все это происходило. И это точно были не мы. Но нам давали гарантии, эти гарантии на сегодняшний день не работают», – заявил Данилов.