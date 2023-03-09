Со стороны Белоруссии готовы к атаке две танковые бригады – Тука

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Пренебрегать Белорусским направлением фронта – большая ошибка.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мои друзья, которые профессионально занимаются именно направлением Севера, приблизительно две недели назад рассказывали мне, что за семь месяцев на территории Белоруссии русскими накоплено такое количество тяжёлой бронированной бронетехники, которая соответствует штатному расписанию двух армейских танковых бригад. Местными СМИ это сопровождается, мол, техника прибыла для ремонта, но это откровенный бред. Техника стоит на изготовке. Остаётся только эту технику обеспечить личным составом. Логичный вопрос: сколько русским нужно времени, чтобы завезти необходимое количество личного состава? Не более одной ночи», – предупредил Тука.

Он призвал не умалять исходящую опасность с данного направления.

«Так что не надо приуменьшать ту угрозу, которая ежедневно, ежечасно реально существует с территории, граничащей на севере с нашей отчизной. С территории, с которой постоянно взлетают самолёты. С территории, на которой тренируются те, кто потом убивает нас. С территории, с которой заходили подразделения во время начала полномасштабного вторжения. Иногда я слышу довольно поверхностные заявления разных людей, мол, они не сунутся, ничего нам там не угрожает. Это не соответствует реалиям. Нужно очень взвешенно и осторожно относиться к потенциальной угрозе», – переживал бывший чиновник.