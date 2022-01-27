Социолог: Британия закрепляется на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Пока США погрязли во внутренних вопросах и противоречиях на украинском направлении, эстафету перехватила Великобритания, которая пытается закрепиться на постсоветском пространстве.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Вряд ли это можно назвать хитрой и умной игрой в условиях войны [политику США в отношении Украины]. Я полагаю, что есть противоречия внутри американского общества, и поэтому не все так однозначно и линейно смотрят на эти события, которые разворачиваются сегодня на Украине. Есть противники этого дела, есть и сторонники, и Запад не един в этом. Поэтому Украина действует в соответствии с этими трендами, которые возникают на Западе, пытается найти себя в этом пространстве», – сказал социолог.

«Но здесь появилось одно новое обстоятельство: очень активно в процесс включились британцы. А они самые старые, самые успешные колонизаторы, и в этом вопросе, думаю, что они ещё Соединённым Штатам дадут фору», – уверен эксперт.

По его словам, британцы как раз больше подталкивают сейчас к милитаризации сознания на Украине.

«И та предложенная ось – Лондон-Варшава-Киев – это попытка сделать новый альянс, причём чтобы заставить или предложить, чтобы более плотно работали поляки и украинцы. Собственно, все предпосылки для этого есть. Сейчас следует ожидать дальнейшего укрепления влияния британцев на украинском направлении. Британцы будут активно действовать. Я подчёркиваю: они выдающиеся колонизаторы, и для них сейчас возвращение на постсоветское пространство является одной из приоритетных задач», – резюмировал Копатько.