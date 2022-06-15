«Соглашайся!» – Зеленского отмакронят вчетвером в киевском бункере

Новости Украины

Турне французского президента Макрона через Бухарест и Кишинев в Киев из акции в поддержку Украины превратилось в рекламу придуманного «на коленке» Европейского политического сообщества.

Идею членства в этой «организации» часть лидеров ЕС предлагает Киеву в качестве утешительного приза вместо кандидатского статуса в Евросоюз. Украинские власти заранее отказываются от «суррогатов» и подозревают президента Франции в предательстве их интересов.

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Запах пацифизма

Поездка французского президента Эммануэля Макрона проходит по маршруту Румыния – Республика Молдова – Украина. По плану она должна увенчаться в Киеве встречей с немецким канцлером Олафом Шольцем, итальянским премьер-министром Марио Драги и румынским президентом Клаусом Йоханнесом, а также украинским лидером Владимиром Зеленским. Турне проходит накануне принятия Еврокомиссией решения о предоставлении статуса кандидата Украине, Грузии и Молдавии, и в Киеве ждут не меньше, чем стопроцентно положительного ответа на свою заявку.

Однако, судя по всё активнее распространяемым европейскими лидерами месседжам, Украине стоит быть готовой к мягкому отказу и согласиться с альтернативными или «параллельными», вариантами. С такими заявлениями выступали и Шольц, и австрийский премьер Нехаммер, и другие европейские политики. Собственно, именно Макрон перед вылетом в Румынию заявил, что ни о каком членстве в ЕС власти Украины не должны и мечтать, пока не прекратятся военные действия.

В Румынии французский лидер продолжил заданную линию. На совместном брифинге с румынским коллегой Клаусом Йоханнесом Эммануэль Макрон обрушился с критикой на Российскую Федерацию и Владимира Путина. Правда, в воинственный месседж французского президента затесались миротворческие нотки.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы остановить российские военные силы, помочь украинцам и их армии и продолжить переговоры» – заметил Макрон, и продолжил: «мы хотим построить мир, а это значит, что в какой-то момент мы все хотим, чтобы огонь прекратился и дискуссии возобновились. Мы, европейцы, делим континент, и география упряма. Россия продолжает быть там. Я никогда не разделял замечаний, которые заключались в том, что сегодня мы будем вести войну с русским народом, а завтра мы захотим его уничтожить».

Макрон с Йоханнесом

Киев отвечает фейками

В Киеве пацифистских порывов французского лидера не оценили. В соцсетях и телеграм-каналах начало организованно распространяться видео с пощечиной Макрону и комментарием на украинском языке «Макрон получил пощечину во время официального визита в Румынию. Возможно, нападающий намекал на призывы Макрона про необходимость «сохранить лицо Путину».

Как вскоре выяснилось, видео было фейком, а первоисточником записи оказался близкий к СБУ пропагандист Цаплиенко. Несмотря на это, проправительственные украинские СМИ и блогеры продолжили распространять видеозапись и пораженческие настроения.

Другим популярным месседжем стало обвинение Макрона в «предательстве» Украины. Киевский политический эксперт Андрий Смолий обвинил Францию в резком увеличении импорта российского газа. Эти сообщения тоже не имеют под собой оснований, поскольку Франция традиционно импортировала не более 3,5-4% российского газа, и потому одной из первых стран ЕС отказалась от поставок «Газпрома» – в общей структуре французского импорта углеводородов это почти ничего не меняло.

Молдова – за!

Во второй точке своего путешествия – в Кишиневе – Макрон активнее говорил о необходимости «параллельной интеграции» в европейское пространство. Так, рассуждая о перспективах предоставления Молдавии статуса кандидата в члены, он указал, что это долгий процесс, который занимает годы и десятки лет. Между тем уже сейчас есть способ сблизить страны-заявители с Европой.

«Европейское политическое сообщество может предоставить более быструю кооперацию стран-членов Евросоюза с кандидатами или ожидающими этот статус в области безопасности, инфраструктуры и энергетики» – подчеркнул Макрон.

Более того, он анонсировал внедрение в устав Европейского политического сообщества аналог 5 статьи договора НАТО для предоставления гарантий сотрудничества в области обороны и укрепления архитектуры безопасности во всём регионе.

Последнее объясняет, например, почему французский лидер начал своё путешествие с Румынии. Именно эту страну Париж считает опорой «восточного фланга НАТО» и борется за влияние в ней с Вашингтоном и Берлином.

речь перед контингентом в Румынии

С началом российской СВО Франция решительно нарастила своё военное присутствие в Румынии и взяла под своё командование натовскую батальонную боевую группу, которая должна первой вступить в бой в случае военного столкновения с российскими войсками. Пребывая в Румынии, Макрон даже отказался от размещения в отеле и провел ночь на базе французского военного контингента.

Макрон на базе

Между тем, в Кишиневе потенциал членства в ЕПС быстро оценили и приветствовали, ведь он позволит не только модернизировать за счет ЕС свои вооруженные силы, но и разместить на территории Молдовы военный контингент стран-членов сообщества в рамках договора о безопасности. А учитывая слова Макрона, что «Приднестровье не является препятствием для членства в Евросоюзе», идея молдавского членства в Европейском политическом сообществе обрастает двоякими смыслами.

Тем не менее, именно от Украины зависит, обретет ли эта инициатива кровь и плоть. Завтра лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии прибудут в Киев, где предложат ЕПС в качестве «параллельной интеграции» Зеленскому. И уже последний должен будет или проглотить «утешительный приз» и как-то объяснять провал евроинтеграции электорату, или торпедировать предложение лидеров крупнейших европейских экономик, от поддержки которых зависит выживание Украины.