Соловьёв защищает детей российских чиновников с западной недвижимостью

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Владение недвижимостью в недружественных РФ странах, равно как и нахождение там родственников российских чиновников – неприемлемо в условиях боевых действий, когда у противника появляется возможность захвата заложников и последующего шантажа.

Впрочем, пока что в России нет никаких юридических норм, запрещающих подобную практику. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» спорили телеведущий Владимир Соловьёв и бывший депутат Верховной рады из Одессы Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я читаю комментарии западных: «Русские будут бить ядерным оружием? А по кому они будут бить, по своим виллам, по своим жёнам, любовницам?». Фамилии? Вы их сами прекрасно знаете. Хорошо, не будем трогать представителей правительства. Дети представителей правительства отдыхают за рубежом?» – возмутился Марков.

«Дети могут отдыхать где угодно, у нас закон это не запрещает», – поспешил уточнить Соловьёв.

«Не могут! Во время войны это заложники. Значит, надо принимать такой закон», – возразил экс-депутат.

«А в Северной Корее могут быть дети нашего правительства? А, то есть в дружественных – могут, в нейтральных. Во вражеских, знаю, Собчак отдыхала, у неё мать сенатор», – напомнил телеведущий.

В ответ Марков попытался объяснить, что вообще ситуация, когда подобное обсуждается, а не является само собой разумеющимся – дикая.

«Если в один день эти люди возьмут ключик, закроют дома, виллы, яхты и вернутся в Россию…Причём тут члены правительства? Мало чиновников. Назвать? Да ёлки-палки. Есть дочь пресс-секретаря президента, где она сейчас находится? Может, это предыдущая дочь, от первого брака», – сказал одессит.

«Но она не чиновник. А он кто? Тогда с какого момента мы говорим, что дочь за отца отвечает? А дочь Сталина вообще эмигрировала! И дочь Хрущёва! После смерти Сталина? Могла бы до, она бы до», – отпирался Соловьёв.

«Могла. А вот именно, что не могла!» – метко отметил Марков.

Он ещё раз попытался объяснить свою позицию.

«Всем ближайшим родственникам чиновников, которые находятся на государственной службе, а, тем более, имеют отношение к принятию и реализации стратегических решений, никто не должен выезжать!» – конкретизировал Марков.

«То есть, мы поражаем людей в правах. Причём, даже тех, кто не являются носителем гостайны?» – спросил телеведущий.

«Мы наших пацанов на смерть отправляем, а вы про права говорите! Что предлагаю? Я предлагаю воевать по-настоящему», – возмутился экс-депутат.

Позже, когда дискуссия вернулась к данной теме, Марков привёл более яркий пример.

«Материал про сына Данилова, папа призывает воевать, а сын в Майами на шикарной вилле, сын кайфует. Почему не воюет – все задаются вопросом. А весь куршавельский отряд, эмиратский отряд. Погань этой ситуации знаете в чём? Вы на одну виллу в Эмиратах заглянете и найдёте там Тимошенко, а загляните на вторую виллу – и вполне вероятно, я допускаю, что такое может быть, вы найдёте представителя какого-то российского либо бизнеса, либо…» – говорил одессит.

«А Эмираты у нас дружественная страна», – развёл руками Соловьёв, опять прикинувшись не понимающим суть претензий.

В 2020 году Госдума отказалась запрещать сенаторам иметь недвижимость за границей.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников тогда объяснял, эта норма может ударить по сенаторам и депутатам, имеющим родственников и недвижимость в странах СНГ.