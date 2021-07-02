02.07.2021, Санкт-Петербург, Иван Добровольский
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, экстремизм
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Соратник Навального ответит за свои слова в суде перед Пригожиным

В Пролетарском районном суде города Твери 15 июля 2021 года пройдет закрытое заседание по...

В Пролетарском районном суде города Твери 15 июля 2021 года пройдет закрытое заседание по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к Леониду Волкову. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Слушание дела перенесено из Москвы по месту постоянной регистрации ответчика. Представители «Конкорда» уточнили, что иск был подан после того, как Волков начал распространять в публичном пространстве сведения, порочащие деловую репутацию Пригожина.

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В настоящее время тиражируемые Волковым утверждения проходят проверку в рамках уголовного дела по факту распространения лживой информации, порочащей честь и достоинство петербуржца.

По словам юристов «Конкорда», судебная инстанция попросила Волкова подтвердить доказательствами, распространяемую им информацию об истце.

Представители Пригожина в суде уточнили, что направление исковых заявлений в суд никак не связано с политическими взглядами ответчиков, а призвано лишь понудить их соответствовать нормам российского права.

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