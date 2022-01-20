Советник президента ЦАР по безопасности предложил Шевченко лично поработать с местным спецназом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Советник президента Центральноафриканской Республики по безопасности Виталий Перфильев посоветовал журналисту Максиму Шевченко приехать в страну.

Ранее он заявил, что готов отправиться в африканское государство для личного участия вместе со спецподразделениями РФ в операции по захвату членов группировки 3R. По имеющимся сведениям, полученным, в частности, при допросах боевиков, террористы именно этой банды виновны в убийстве Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В Центральной Африке есть и собственный спецназ, который способен это сделать; второе, при всем колоссальном уважении к нашему российскому спецназу, для того, чтобы работать в джунглях. нужно иметь несколько другой опыт», – заявил Перфильев.

По его словам, приехать поработать с местным спецназом – лучший вариант для Шевченко.

«Если ему необходимо, чтобы рядом были российские специалисты, то на территории Центральной Африки работает достаточное количество инструкторов из РФ. Они имеют хороший опыт по ведению поисковых операций в джунглях и, безусловно, будут очень полезны», – добавил он.

Советник подчеркнул, что число членов 3R «в лучшие годы» составляло порядка 5 тысяч человек. В результате успешных операций правительственных сил ЦАР численность боевиков сильно снизилась.

«По скромным оценкам, около 1000-1500 из них уничтожены. Остальные ушли на территории соседних государств, а часть из них находится в различных лагерях, где их готовят для нового вторжения в Центральную Африку. Хочу напомнить, что это заявил один из пленных боевиков», – сказал он.

Перфильев отметил, что данную информацию окончательно проверить к настоящему времени не удалось. Есть вероятность, что потери в некоторых боях понесли другие преступные банды.

«Поэтому вычленить конкретных убийц будет проблематично. Группировка 3R — это примерно, как ИГ (деятельность организации запрещена на территории России — Прим. ред.), только чуть меньше по размеру и не делавшая заявлений о создании халифатов», – заявил он.

Тем не менее, по его словам, солдаты правительственных сил продолжают ликвидировать членов незаконных вооруженных формирований. В этой связи «место уважаемого Максима Леонидович рядом с ними, с теми русскими героями, которые защищают республику от террористов».

«Этот порыв можно реализовать несколькими способами: приехать в ЦАР, получить вид на жительство. Затем, пройдя соответствующую подготовку, вступить в ряды местного спецназа. Второе — пройдя обучение совместно с разведкой ЦАР, внедрится в лагеря подготовки центральноафриканцев. Вариант самый быстрый и короткий: получить военную подготовку высокого уровня, пройдя тесты и тренировочные занятия в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ), и в составе группы инструкторов осуществить намеченный план», – добавил он.

В завершение советник задался вопросом, адресованным журналисту:

«Почему вы уже три года не можете приехать в ЦАР, а все время только болтаете языком? Видимо это вам нужно не для поиска убийц, а для личного хайпа», – подытожил он.

Отметим, что ранее российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил, что члены группировки 3R виновны в смерти журналистов в 2018 году. Впервые эту версию озвучили корреспонденты издания Bangui Matin.

Помимо этого, дипломат поддержал успешную работу в государстве российских инструкторов. Отметим, что западные СМИ причисляют россиян к «ЧВК Вагнера».