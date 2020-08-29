«Союзнички»: Российский ополченец рассказал о пытках в плену у Лукашенко

29.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Задержанные в Белоруссии граждане России подвергались в плену пыткам и издевательствам, а по возвращении на Родину им придётся менять паспортные данные.

Об этом в эфире YouTube-канала «WarGonzo» рассказал один из освобождённых ополченцев с позывным «Злой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Троих человек «принимали» очень жестко. Если говорить конкретно обо мне – то на меня просто положили в «автозаке» доску, и на эту доску прыгал неизвестный мне сотрудник. Непонятно с какой целью – не было ни слова никакого сказано, ни виду я не подавал, что я несу какую-то угрозу, или неподчинение. С какой целью была вызвана эта агрессия – непонятно.

Но есть товарищи, которые довольно сильно пострадали – их били и до задержания, и после, и в РОВД их избивали. Есть такие люди. Как минимум одного я точно знаю. Ну, всё заживает – мы, россияне, люди крепкие и терпеливые. Увидим в результате, в чём правда», – отметил боец.

Работник ЧВК также подчеркнул, что теперь им придётся менять паспортные данные.

«Нам посоветовали, что в последующем, так как наши паспорта, паспортные данные, наши соцсети, отовсюду были скачаны фотографии, информация, переписки – у нас появилось общее мнение, что надо сменить паспортные данные на другие.

В шенгенских странах это не поможет, мы это понимаем. Но всё равно, для безопасности наших семей, для личной безопасности, стоит поменять. Потому что Украина как жила, так и живёт, и они будут пытаться работать на территории РФ. Хотя наши сотрудники безопасности пресекают это заблаговременно, мы все этому свидетели», – резюмировал «Злой».

Напомним, власти Белоруссии до сих пор не принесли извинения за арест и издевательства над 32 гражданами РФ