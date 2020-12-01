Спикер сербского парламента поблагодарил государства ОДКБ за поддержку территориальной целостности Сербии

01.12.2020, Белград, Алексей Топоров

Председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич принял участие в проходившем в режиме онлайн 13-м пленарном заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Спикер поблагодарил союзников за принципиальную поддержку в вопросе Косово и отдельно России за помощь в борьбе с эпидемией COVID-19, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Иваица Дачич заявил о том, что «проводя политику военного нейтралитета и показывая готовность активно участвовать в работе ОДКБ, Сербия подтверждает суверенитет и независимость своей международной позиции».

Такой подход, по мнению председателя Народной скупщин Сербии, основан на «принципиальной политике, которая в первую очередь базируется на интересах Республики Сербия».

«Эта сессия проходит в необычных условиях, в период серьезных глобальных вызовов, – сказал в ходе заседания Дачич. – Когда весь мир борется с коронавирусом, у нас сложилось твердое понимание того, что для борьбы с пандемией необходимы совместные действия.

По этому поводу я хотел бы выразить благодарность за помощь, оказанную Сербии, особенно военным врачам и сотрудникам специализированной службы РХБЗ армии России, в плане гуманитарного сотрудничества, защиты населения и подчеркнуть готовность продолжать его, чтобы более эффективно противостоять этому глобальному вызову.

Также от имени Республики Сербия я повторяю нашу готовность оказывать солидарность и помощь всем, кто в этом нуждается, как мы уже много раз делали в этом году».

Спикер сербского парламента отметил, что хотел бы приветствовать укрепление всех государств, которые способствуют стабильности международного порядка, а также объединений, которые стремятся обеспечить мир, безопасность и стабильность.

«Я приветствую сотрудничество с государствами, которые привержены уважению принципов международного права, таких как принципы территориального суверенитета и целостности государства, то есть сохранение независимости государств.

Подчеркну, что мы очень ценим и искренне признательны за позицию государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности о постоянной и принципиальной поддержке в отношении непризнания объявленной в одностороннем порядке независимости Косово и Метохии, то есть, уважения универсальных принципов международного права», – отметил Ивица Дачич.