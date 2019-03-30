Выборы
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30.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина, Экономика коллапса
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Сползание Украины в пропасть уже никто не остановит

Ни один из потенциальных победителей на выборах президента Украины не сможет решить стоящие перед страной проблемы.

Об этом в материале о предстоящих 31 марта выборах президента Украины пишет “Российская газета”.

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“Беда нынешней кампании не в том, что она оказалась на удивление скучна визуально и содержательно, хотя на политической арене третий месяц солирует настоящий клоун”, – отмечается в публикации.

При этом, указывает газета, практически никто из кандидатов не призывает к реальному, не имитационному суверенитету, а в “накрывшей Украину безнадежности и националистическом угаре теряют смысл любые партийные программы”.

“Их не читают и сами участники, что иллюстрируют кандидаты Сергей Каплин и Руслан Кошулинский. Первый, называющий себя социалистом, принял как свои “25 пунктов” НСДАП – предвыборную программу Гитлера 1920 года, когда журналисты зачитали ему самые яркие места. Второй, представляющий националистическую “Свободу”, в похожей ситуации не отличил собственные тезисы от старой программы Коммунистической партии Украины”, – обращает внимание издание.

Автор приходит к выводу, что кто бы ни победил на украинских выборах, бегство населения не прекратится, кровь на Донбассе будет литься, экономика продолжит деградировать в процессе построения “аграрной сверхдержавы” по заветам предыдущего американского посла, и тарифы не остановят рост в рамках очередного меморандума с МВФ, которому Украина должна уже половину своего дефицитного бюджета.

“Страна заходит на очередной порочный круг, и все вопросы ее бытия свелись к незавидной альтернативе: новый “майдан” сейчас или попозже. Ни Порошенко, ни Зеленский, никто другой, продолжающий играть по правилам украинской политики, не остановит сползание в пропасть. Наверное, проблема в том, что украинская политика слишком “украинская” и мажет как копоть любого, даже самого последнего романтика”, – резюмирует “РГ”.

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