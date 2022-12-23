Спущена на воду новая подлодка для ВМФ России

23.12.2022  16:21 (Мск), Санкт-Петербург
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


На Адмиралтейских верфях спущена на воду многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки», работа над которой велась более 15 лет.

Это третья субмарина серии проекта 677 «Лада» – четвертого поколения неатомных подводных лодок, которые признаны самыми перспективными неатомными подводными кораблями для ВМФ России.

На Адмиралтейских верфях спущена на воду многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки», работа над...

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Головной корабль был построен ещё несколько лет назад, однако затем были выявлены недостатки, и начался длительный процесс доработок проекта.

С этим и было связано, что, например, для экстренного обновления Черноморского флота заложили серию субмарин более старого (хотя и модернизированного) советского проекта – «Варшавянка».

 «Процесс шел долго и непросто. Но кто сказал, что новое само собой проторит себе дорогу? Им нужно заниматься – как ребенка пестовать и воспитывать. И сегодня я вижу результат нашего совместного труда», – сказал на церемонии глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

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