Спущена на воду новая подлодка для ВМФ России

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На Адмиралтейских верфях спущена на воду многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки», работа над которой велась более 15 лет.

Это третья субмарина серии проекта 677 «Лада» – четвертого поколения неатомных подводных лодок, которые признаны самыми перспективными неатомными подводными кораблями для ВМФ России.

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Головной корабль был построен ещё несколько лет назад, однако затем были выявлены недостатки, и начался длительный процесс доработок проекта.

С этим и было связано, что, например, для экстренного обновления Черноморского флота заложили серию субмарин более старого (хотя и модернизированного) советского проекта – «Варшавянка».

«Процесс шел долго и непросто. Но кто сказал, что новое само собой проторит себе дорогу? Им нужно заниматься – как ребенка пестовать и воспитывать. И сегодня я вижу результат нашего совместного труда», – сказал на церемонии глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.