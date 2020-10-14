США грозят «Северному потоку-2» новыми проблемами

14.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Европейские, а особенно немецкие компании слишком много вложили в строительство газопровода «Северный поток-2», чтобы отказаться от него под давлением США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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«Время от времени Европа будет вставлять шпильки в отношении российской трубы. Возможно, снова последуют обвинения со стороны экологов или общественных организаций. Тем не менее европейские и особенно немецкие компании слишком много поставили на российский проект, поэтому не согласятся выходить из игры», – убежден Пикин.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что после завершения строительства «Газпром» столкнется с другой серьезной проблемой.

«Новые санкции, которыми грозит Вашингтон, могут коснуться европейских компаний, которые займутся обслуживанием и эксплуатацией трубопровода, в том числе его сухопутной части», — предупреждает Юшков.

«В связи с этим обеспечение стабильной работы европейских партнеров станет следующим этапом укрепления СП-2 на европейском рынке», – отмечается в статье.