США посягают на суверенитет африканских стран и создают угрозу голода – спикер парламента Зимбаве

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Новости Украины

До начала СВО Россия поставляла в Африку пшеницы на 3,7 млрд дол (32% от потребностей), а Украина – 1,4 млрд долларов (12% от потребностей). Всего Украина поставляла в Африку сельхозпродуктов на 2,9 млрд дол.

Об этом сказал спикер Национального собрания парламента Республики Зимбабве Джейкоб Муденда, выступая на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Африка заинтересована завершить конфликт, чтобы ограничить негативные последствия для торговли с Россией и Украиной. Прерывание торговых поставок является последствием этого конфликта и вызывает озабоченность у Африки. Срывы поставок вызывают опасения по поводу инфляции цен на продовольствие. Цены на хлеб и масло выросли с началом войны и загнали многих африканцев в условия нищеты. Мы наблюдаем дефицит ресурсов и рост цен», – сказал Муденда.

По его словам, росту цен на продовольствие также способствуют выросшие цены на топливо. Африканские семьи тратят 60% на еду, сокращая расходы на здравоохранение и образование.

«Зимбабве осознает геополитический контекст, который обусловил российско-украинский конфликт. Будучи несчастной жертвой незаконных западных санкций, мы хорошо понимаем ситуацию, в которой оказалась Россия. Зимбабве убеждена, что эти меры не принесут ощутимых результатов. Поэтому президент отверг призыв Байдена поддержать санкции. Он ответил, что жертвы санкций являются товарищами по оружию», – сказал Муденда.

Он также осудил законопроект по противодействию «злонамеренной политике России в Африке», который сейчас рассматривает Сенат США.

«Этот законопроект является посягательством на суверенитет и территориальную целостность африканских государств, которые, может быть, испытывают желание поддержать Россию», – сказал Муденда.