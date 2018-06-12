12.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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США решили загладить свою вину Крымом

Если в Китае просто закрыли глаза на вхождение Крыма в состав Российской Федерации, то США периода президента Барака Обамы «сдали» полуостров в 2014 году, а нынешний глава государства Дональд Трамп скидывает всю вину на предыдущую администрацию.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китаю все равно, что там с правами человека и прочее, с Крымом, с Украиной глубоко все равно. У США, грубо говоря, у либеральных Штатов огромные претензии к России, они говорят о несовместимости разного подхода к либерализму, демократии, правам человека и ставили это как одно из важнейших условий. Для Трампа, который «real politic», это тоже большого влияния не имеет. Более того, он вообще аннексию Крыма на Обаму свалил”, – сказал политолог.

По его словам, в этих словах Трампа есть логика.

“Сейчас раскрываются задним числом те события февраля-марта 2014 года – Штаты сдавали Крым как компенсацию за нарушение договоренностей с Януковичем, которые они же написали, они же продавили, ну и потом ничего не сказали, когда они были нарушены. И это была компенсация… Есть такой подход, что Крым был компенсацией. Если вы вспомните, по Крыму были самые минимальные санкции. Самые смешные санкции были по Крыму», – заявил Джангиров.