Стоит ли верить? Китай объявил, что не будет поставлять оружие ни России, ни Украине

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Китай не собирается поставлять вооружения сторонам военного конфликта на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства Германии Анналеной Бербок

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Таким образом китайский дипломат ответил на вопрос относительно обеспокоенность Запада, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России.

«Насчет экспорта военной продукции Китай придерживается расчетливого и ответственного подхода. Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами», – сказал китайский министр.

При этом Бербок попеняла Китаю, что тот как постоянный член Совбеза ООН несет особую ответственность за содействие прекращению конфликта.

«Территория неделима, и безопасность столь же неделима. Без признания интересов безопасности той или иной стороны кризиса и конфликты неизбежны», – парировал Цинь.

Он добавил, что «Китай готов продолжать работать ради мира и надеется, что все стороны, вовлеченные в кризис, будут оставаться объективными и спокойными, а также прилагать конструктивные усилия для урегулирования кризиса путем переговоров».

Впрочем, военный обозреватель Борис Рожин считает, что с очередным китайским заявлением по этому поводу не все так однозначно.

«Это ответ МИД КНР на американские обвинения в том, что Китай еще в январе тайно принял решение поставлять летальные вооружения России. На деле это мало что говорит о том, принимал или не принимал Китай такое решение, так как…», – пишет Рожин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выступал с аналогичным заявлением, утверждая, что его страна «не поставляла и не будет поставлять России оружие для использования в боевых действиях на Украине».

«Люди, которые верят официальным заявлениям в условиях войны вызывают по меньшей мере недоумение. Реальные факты поставки вооружений определяются не заявлениями, а действиями или их отсутствием. Любая риторика рассматривается через призму классических тезисов «Война – это путь обмана», «Никогда так не врут как перед выборами, во время войны и после охоты» и т.п. Соответственно, реальное отношение к поставкам тех или иных вооружений на Украину (с обеих сторон), определяется фактом нахождения тех или иных вооружений на фронте (или отсутствием на фронте), а не тем, что по этому поводу заявлялось официальными спикерами или болтали в прессе», – считает эксперт.