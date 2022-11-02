«Страдания украинцев ужасны»: Яценюк в страхе ждет наступления зимы

Имперскость, автократия и диктатура якобы вписана в код ДНК русской нации.

Об этом в ходе «киевского форума по безопасности» заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно, что мы имеем в виду под разрушением России – распад РФ как государства или разрушение России как автократии и диктатуры? На мой взгляд, Россию нужно рассматривать как новый очаг автократии и диктатуры, который возник в мире. Такая идеология – нечеловеческая, имеет в мире множество поклонников. И если мы говорим о разрушении России, то я бы фокусировался на разрушении российского империализма и России как агрессивного государства.

Считаю ли я, что обычная смена режима спасёт РФ и превратит её в демократическое государство? Нет. Я не верю в демократическую Россию. Я не верю, что Россия готова к переменам и готова стать частью демократического общества.

Дело в том, что не только Путин, но и народ России несут историческую ответственность за зверства и военные преступления, совершённые российской армией, российским режимом и, собственно, российским народом на Украине. Это часть ДНК», – заявил Яценюк.