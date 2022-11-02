«Страдания украинцев ужасны»: Яценюк в страхе ждет наступления зимы
Имперскость, автократия и диктатура якобы вписана в код ДНК русской нации.
Об этом в ходе «киевского форума по безопасности» заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Важно, что мы имеем в виду под разрушением России – распад РФ как государства или разрушение России как автократии и диктатуры? На мой взгляд, Россию нужно рассматривать как новый очаг автократии и диктатуры, который возник в мире. Такая идеология – нечеловеческая, имеет в мире множество поклонников. И если мы говорим о разрушении России, то я бы фокусировался на разрушении российского империализма и России как агрессивного государства.
Считаю ли я, что обычная смена режима спасёт РФ и превратит её в демократическое государство? Нет. Я не верю в демократическую Россию. Я не верю, что Россия готова к переменам и готова стать частью демократического общества.
Дело в том, что не только Путин, но и народ России несут историческую ответственность за зверства и военные преступления, совершённые российской армией, российским режимом и, собственно, российским народом на Украине. Это часть ДНК», – заявил Яценюк.
Однако он подчеркнул, что для победы Украине нужны оружие, деньги и мировая консолидация.
«Необходим мощный и единый ответ свободного мира. Слава богу, мы смогли создать этот мощный и объединённый фронт против диктатуры. Но украинский народ страдает, и эти страдания ужасны. Для нас важно пройти зиму. Чрезвычайно необходимо, чтобы армия получила соответствующее оружие, а также нужна финансовая помощь.
Победит ли Россия? Нет. Потому что это разница между правильным и неправильным, между правдой и ложью. Мы на правильной стороне истории. В то же время для победы Украины нужен единый объединённый ответ всего свободного мира, который сейчас и происходит», – призвал экс-министр.
Спасибо!
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