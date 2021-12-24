Суслов: Пора отбросить политику и закупать уголь у ЛДНР, а газ у России

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Новости Украины

Украина должна перейти к прямым закупкам газа у Российской Федерации, а угля – в республиках Донбасса.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил бывший министр экономики Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, прямые закупки позволят улучшить экономическую ситуацию в стране и загрузить украинскую газотранспортную систему, что лучше и дешевле, чем покупать то же российское топливо, но по обходному газопроводу через Венгрию.

«Если мы покупаем ядерное топливо в России, то это хорошо, нормально. А если газ напрямую купим, то это плохо. Или там уголь купим. Тут должен быть одинаковый подход, потому что покупать газ плохо, а получать деньги с «агрессора» за транзит – это хорошо. Вы же понимаете, что когда мы российский газ закупаем сейчас в Европе через фирмы-прокладки, то у этих прокладок есть же собственники, кто-то же хорошо зарабатывает…

С моей точки зрения, создались условия для начала экономической реинтеграции Донбасса. Можно было бы прекратить действие этой экономической блокады и начать брать украинский уголь с украинских же территорий, которые пока не подконтрольны. Это самый простой и самый эффективный путь…

Тот же самый российский газ, – кто-то покажется умным, девять миллионов кубов в день решили закупать через Венгрию. Это российский газ, который проходит по «Турецкому потоку», окольными путями, становится намного дороже, покупаем мы его дороже.

В конце-концов, его же мы покупаем у Венгрии, хотя могли получать по прямой линии. И для нас это важно, потому что любой транзит, увеличение транзита газа в украинской трубе повышает давление, повышает эффективность работы газотранспортной системы…

Надо идти на любые, самые экстренные меры, отказываясь от разных политических идей, чтобы возможность снизить цену на газ, значит, надо перейти на прямые контракты. Есть возможность дешевле и эффективнее закупить на неконтролируемых территориях больше угля, значит, надо бы это делать, иначе надо понять, какой удар идет по нашей экономике», – заявил Суслов.