Сюрприз для Порошенко: уже в понедельник Савченко и Рубан могут выйти на свободу

12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Только что коллегия судей киевского апелляционного суда обратилась в ГПУ с обращением, в котором указала на незаконность содержания под стражей нардепа Надежды Савченко и генерала Владимира Рубана, обвиняемых в якобы подготовке госпереворота на Украине.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Как написал Портнов, решение судей принято “только что”.

“Суд отправил дело в Броварской суд. При правильной работе адвокатов, уже в понедельник они могут быть освобождены”, – прогнозирует Портнов.