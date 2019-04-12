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12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Киев, Общество, Политика, Права человека, Украина
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Сюрприз для Порошенко: уже в понедельник Савченко и Рубан могут выйти на свободу

Только что коллегия судей киевского апелляционного суда обратилась в ГПУ с обращением, в котором указала на незаконность содержания под стражей нардепа Надежды Савченко и генерала Владимира Рубана, обвиняемых в якобы подготовке госпереворота на Украине.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Как написал Портнов, решение судей принято “только что”.

“Суд отправил дело в Броварской суд. При правильной работе адвокатов, уже в понедельник они могут быть освобождены”, – прогнозирует Портнов.

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