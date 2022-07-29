«Так себе экстракшен» – выживший в Еленовке боевик «Азова»

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Новости Украины

Последствия удара со стороны Украины западными РСЗО по СИЗО с находящимися там боевиками, которые ранее сдались, выйдя из мариупольской «Азовстали», шокируют даже самих пленных.

Видео из госпиталя с одним из выживших «азовцев» опубликовал Telegram-канал «Заметки с передовой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ориентировочно, в 12 ночи был прилет в то место, где мы находились. В Еленовку. Почувствовал сильную боль в животе и до момента, пока нас оттуда не вывезли, сидел и ждал того, что будет происходить (дальше – ред.). Там было очень мало людей, которые были бы не 300-ые», – рассказал пленный «азовец».

«Как тебе украинский экстракшен?», – спросил автор видео.

«Такое… Пока – не очень», – признался выживший.

Также канал опубликовал шокирующие фото с последствиями «эвакуации» Украиной своих пленных.

Примечательно, что своеобразно прокомментировал произошедшее основатель «Азова» Андрей Билецкий.

«Россия не смогла победить «Азов» в честном бою, поэтому пытается нас уничтожить вероломством. Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы», – угрожал нацист в своём Telegram-канале.

Напомним, украинская пропаганда с самой горячей фазы боевых действий в Мариуполе пиарилась такими терминами, как «экстракшен» и «эвакуация» в отношение брошенных боевиков «Азова», из которых Киев попытался сделать «священных мучеников».