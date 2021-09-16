Тактика Витренко: импортный газ по 500+ долларов, пустые ПХГ и угроза конца транзита

Украина при нынешних запасах газа в ПХГ едва проходит отопительный сезон, закачивать газ при нынешних ценах очень дорого, а руководство НАК «Нафтогаз Украины» продолжает раздувать истерику вокруг возможного сокращения транзита российского газа, что может еще в большей степени ухудшить ситуацию с газом на Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В открытом доступе есть проверка «Нафтогаза Украины», которые делала госаудитслужба и целый комплекс организации в 2018-2019 году. Отчет выложен в интернете, его можно посмотреть. Там, в том числе, есть раздел, который касается формулы ценообразования по какой «Нафтогаз» импортирует газ по реверсу.

И там, к сожалению, есть привязка к биржевым котировкам. Исходя из этого я могу предположить, что текущая цена импорта «Нафтогаза Украины» превышает 500 долларов США за 1000 кубометров. В принципе, эту информацию можно получить из данных государственной таможенной службы, боюсь, там очень нерадостные для нас цифры. Потому что долгосрочного контракта у «Нафтогаза Украины» нет. Это первое.

Второе – как показывают данные финансового плана компании на 2021 год, компания не импортировала газ для закачки в подземные хранилища газа. Почему – надо спрашивать у Коболева, Витренко и всех остальных. Там денег на это не было, там были только деньги на закачку газа украинских компаний, то есть «Укргаздобычи». Почему так? Наверное, экономили деньги.

Но получилась совсем неприятная ситуация – в первом полугодии объемы импорта были минимальными, сидели, ждали, что цены упадут, цены росли-росли и теперь выросли настолько, что лучше бы они покупали газ в первом полугодии. «Нафтогаз Украины» не функционирует в безвоздушном пространстве, он откуда-то эти деньги берёт. Была у них идея еврооблигации запустить, они не запустились, возникла какая-то возня вокруг этого процесса. Теперь возникает вопрос: где же набрать действительно достаточное количество денег на то, чтобы закачать в газохранилища?

Мы с коллегами считали, получалась очень нерадостная арифметика. Из тех 17 млрд кубометров, которые сейчас в газохранилищах, «Нафтогазу Украины» принадлежит не больше 4 млрд. 4,6 млрд – это буферный газ, его убирать нельзя. Более 4 млрд кубометров – это газ различных трейдеров, который ещё не растаможен и на него рассчитывать нельзя. 3 млрд кубометров – это газ поставщика последней надежды, который по закону должен быть там (конечно, его можно взять, но это будет не совсем законно). Собственно, «Нафтогазу Украины» из всей этой арифметики осталось миллиардов до 4.

Если принять во внимание, что на протяжении всего отопительного сезона Украина, то есть «Укргаздобыча», добыла чуть больше 8 млрд, то мы этот отопительный сезон проходим буквально на брюхе (в прошлом году проходили при 13). Именно поэтому во втором полугодии начали активно закачивать газ, во сколько он обошёлся – мы ещё узнаем. Общество должно узнать, откуда «Нафтогаз» взял эти деньги. Вся эта ужасная история, которую нужно будет показать широкой общественности, неизбежно вскроется – отчётность за 2021 год будет доступна в первом квартале 2022 года.

И последнее – на фоне вот этой всей антироссийской истерики, раскручиваемой высшей государственной властью и Витренко, сейчас звучат заявления о том, что «Газпром» может снизить транзит даже оплачивая 40 млрд кубометров газа. Если Газпром действительно снизит транзит, то у нас действительно будут проблемы при низких запасах. Поэтому надо искать общий язык и перестать кошмарить общественность, в том числе и внеукраинскую, подобного рода заявлениями, которые делают Витренко и иные его субъекты.

Зачем это они делают – непонятно, это можно объяснить только попыткой опять накачать какую-то истерию, что «против нас воюют газовым оружием». Ну, продолжайте дальше. Они это делали много лет, и к чему это привело? К тому, что надо готовиться к существенному снижению транзита с 2024 года», – сказал Дмитрий Марунич.