«Там неукраинский материал» – Карасёв объясняет потерю Донбасса

05.07.2022  21:13 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Культура, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия к столетию СССР представит миру новый союз, в который войдут, как минимум, – РФ, Абхазия, Белоруссия и Донбасс.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия к столетию СССР представит миру новый союз, в который войдут, как минимум, –...

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«Хорошо, ДНР и ЛНР у них останутся. Тяжело будет обратно их вернуть. Там же люди – материал-то не украинский. Они, знаете… Тут еще важно, вы можете оккупировать территорию, например, Львовскую или Киевскую область, но вы получите партизан. Какой смысл? Ну, получится партизанское движение.

Там – уже совсем другая история. И потом это все можно будет выдать в декабре месяце, накануне 100-летия СССР, посмотрите, новый какой-то союз: Белоруссия, Абхазия, Донбасс и так далее», – рассуждал Карасев.

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