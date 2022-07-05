«Там неукраинский материал» – Карасёв объясняет потерю Донбасса

Россия к столетию СССР представит миру новый союз, в который войдут, как минимум, – РФ, Абхазия, Белоруссия и Донбасс.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошо, ДНР и ЛНР у них останутся. Тяжело будет обратно их вернуть. Там же люди – материал-то не украинский. Они, знаете… Тут еще важно, вы можете оккупировать территорию, например, Львовскую или Киевскую область, но вы получите партизан. Какой смысл? Ну, получится партизанское движение.

Там – уже совсем другая история. И потом это все можно будет выдать в декабре месяце, накануне 100-летия СССР, посмотрите, новый какой-то союз: Белоруссия, Абхазия, Донбасс и так далее», – рассуждал Карасев.