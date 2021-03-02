«Там танцуют русские». Меджлисовское радио прекратило вещание на Крым

02.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Меджлисовская радиостанция «Мейдан FM», которая входит в медиа-холдинг ATR, принадлежащий коммерсанту Ленуру Ислямову, прекратила вещание.

Об этом в эфире ATR заявил сам Ислямов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ислямов обвинил в прекращении вещания украинскую власть, которая отказалась предоставлять государственное финансирование его холдингу, которое он получал с 2015 года.

«Выглядит так, что сегодняшнее руководство Украины допускает такие вещи, которые позволяют выключать 16-летнюю радиостанцию крымско-татарскую, которая вещала на Крым. Поэтому это очень печально, скорбно, но будем идти дальше. Уже не в первый раз, и мы победим. Мы вернемся в Крым. Крымско-татарский народ не раз доказывал, что мы поднимаемся из пепла, если надо», – заявил Ислямов.

Замдиректора телеканала, беглый российский пропагандист Айдер Муждабаев при этом подчеркнул, что украинская власть «душит ATR на радость русским».

«Нет вещания на Крым – того, ради чего создавалось радио «Мейдан» – легендарное радио, созвучное с Майданом, потому что это одно и то же. В крымском (крымско-татарском. – авт.) языке «мейдан» – это «майдан». Это еще раз говорит о том, насколько близки украинцы и крымские татары в своей истории и насколько нас искусственно разделяли и придумывали всякую ерунду русские баснописцы от истории.

На самом деле даже по словам, по терминологии – у нас радио называется одинаково, у нас оружие одинаково называется, воинские звания и так далее, казацкие и крымские – это все одно. Как сказал уже Ленур Ислямов, мы чувствуем поддержку людей из оккупированного Крыма и в Украине очень много настоящих патриотичных людей, которые все прекрасно понимают. Делают вид, что не понимают чиновники, которые решили нас придушить.

Для чего это делается я гадать не буду, я знаю только кто радуется этому – конечно, оккупанты. Они, конечно, такого подарка, как прекращение вещания на Крым радио «Мейдан», не ожидали. Я думаю, что они сегодня проснулись, не знаю, что там танцуют русские, когда радуются. Вот, что-то они там танцевали и, может быть, до сих пор танцуют», – заявил Муждабаев.