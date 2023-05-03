Тель-Авив помогает Украине оружием по турецкой схеме – израильский журналист-заукраинец

Вадим Москаленко.  
03.05.2023 14:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Украина


Израиль не станет открыто поставлять оружие Украине, поэтому Киеву придётся и дальше довольствоваться крохами израильского вооружения от третьих стран.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил военный журналист из Израиля, русофоб Сергей Ауслендер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Израиль не станет открыто поставлять оружие Украине, поэтому Киеву придётся и дальше довольствоваться крохами...

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«Может ли быть какое-то изменение в политике Израиля? Израиль пока упорно держится, не поставляет оружие Украине. Есть ли какие-то сигналы, что Израиль начнёт поставлять какое-то вооружение?» – поинтересовались в студии.

«Я пока таких сигналов не вижу. И это сильно наслаивается на этот жуткий кризис, и решения никакого нет, не до этого нашим власть предержащим.

С другой стороны, Израиль помогает Украине, просто делается это по «турецкой схеме» – через третьи страны, втихаря. Например, кассетные мины М971, их вовсю использует ВСУ. Никто в мире их не производил, кроме Израиля. Откуда они взялись – непонятно», – сказал Ауслендер.

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