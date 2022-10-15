Теракт в Белгородской области – на полигоне погибло 11 человек

15.10.2022  22:39 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Терроризм


Министерство обороны России довольно оперативно подтвердило распространявшиеся в соцсетях слухи о массовой гибели людей на полигоне в Белгородской области.

Согласно официальным данным, в результате теракта, совершенного гражданами одной из стран СНГ, 11 человек погибли, еще 15 пострадали и получают медпомощь. Ответным огнём двое террористов уничтожены, на месте теракта работают правоохранительные органы, сообщило.

Министерство обороны России довольно оперативно подтвердило распространявшиеся в соцсетях слухи о массовой гибели людей...

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«Огонь на полигоне был открыт во время занятия по огневой подготовке с добровольцами», – уточнил военкор Евгений Поддубный.

Его коллега Анна Долгарева пишет:

«Я вот, правда, слышала (информация – неподтверждённая) – что это были выходцы из одной восточной бывшей республики, получившие российское гражданство».

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова сообщает:

«Кто-то говорит, что нападение совершили мобилизованные таджики, поругавшиеся с остальными на почве религии».

А военкор Юрий Котенок приводит версию ЧП, согласно которой убийство совершили религиозные фанатики из числа мигрантов.

«Двое этнических таджиков якобы развернули пулеметы и открыли огонь по мобилизованным… Теперь главный вопрос — были ли они мобилизованы или специально записались добровольцами с целью совершения убийства «кафиров»…

В любом случае теперь со всей очевидностью встает вопрос хотя бы элементарной проверки тех, кто попадает в число частично мобилизованных. Как известно, широко распахнуты двери в ВС РФ иностранцам из стран СНГ. Как показывает трагедия в Белгородской области, в ряды военных могут проникнуть террористы, что привело к трагедии. Вопрос – ребята, кто дал в руки ваххабитам пулеметы?» – комментирует Котенок в своем блоге.

А политолог Сергей Марков видит в случившемся украинский след.

«Теракт в Белгородской области, когда на военном полигоне убили более 10 тренирующихся российских военных, видимо, совершен спецслужбами Украине по их обычной схеме. Они берут в заложники кого-то и затем, угрожая убить, заставляют членов семей этих заложников совершать теракты. На этот раз заставили совершить теракт каких-то, кажется, несчастных таджиков. Это ситуация, когда террорист – это и первая жертва руководителей теракта. СБУ и ГУР МО Украины, без сомнения, террористические организации. Странно, что в России до сих пор их не объявили таковыми».

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