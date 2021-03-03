Только для нацистов и карателей: в Киеве выроют огромную яму под спецкладбище

03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада приняла за основу проект закона № 4225 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно «Национального военного мемориального кладбища», которое планируется построить для захоронений и перезахоронений борцов за «незалежность».

Законопроект представила с трибуны парламента замминистра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Постановлением Верховной рады было одобрено решение о создании национального военно-мемориального кладбища. С целью реализации требований постановления внесены определённые изменения в законодательство, в соответствии с которыми национальное военно-мемориальное кладбище является объектом права госсобственности, не подлежит приватизации и передаче в аренду.

Вопрос выделения земельного участка под это кладбище решается в соответствии с Земельным кодексом Украины. Строительство будет проходить за счёт средств госбюджета… Порядок организации захоронений и перезахоронений предусматривается Кабмином», – объявила Хоцяновская.

Кроме того, по её словам, затраты на похороны умерших, удержание в надлежащем состоянии и охрана кладбища обеспечивается госбюджетом Украины.

Выступая в поддержку инициативы депутат «Евросолидарности» Владимир Вятрович подчеркнул, что такое кладбище должно быть у каждой достойной страны, а тем более – противостоящей «российской агрессии».

«Украина наконец-то должна получить свой Арлингтон (Арлингтонское национальное кладбище под Вашингтоном – ред.) Приняв этот закон, мы даем возможность правительству создать мемориальное кладбище, которое будет прибывать в государственной собственности и финансироваться из государственного бюджета. И я уверен, что должно находиться на ближайших окраинах столицы», – сказал Вятрович и добавил, что как бывший глава института нацпамяти имеет непосредственное отношение к работе над проектом, которая длилась не один год.

«Национальное военно-мемориальное кладбище предназначается для почетных похорон и перезахоронений украинских военных, как тех которые погибли за Украину в ХХ веке, или при других обстоятельствах, выполняя военных долг, так и тех, кто отдал свои жизни в нынешней войне с РФ.

При этом проект запрещает использовать мемориальное кладбище для похорон бывших КГБистов или чиновников коммунистического режима, если они не принимали участие в борьбе за независимую Украину», – добавил националист.

По его словам, ко второму чтению следует уточнить формулировки и максимально чётко вписать, кто может, а кто не может быть похоронен на этом кладбище.

«Национальное мемориальное кладбище должно стать местом, которое объединяет украинцев в почете к своим героям, тех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины. «Европейская солидарность» поддерживает этот законопроект и призывает президента и правительство сделать следующий шаг – создать в Киеве национальный пантеон, где будут похоронен самые выдающиеся украинцы, потому что это не о прошлом, это о настоящем и будущем Украины», – предложил Вятрович.

В свою очередь депутат ОПЗЖ Анатолий Бурмич отнёсся скептически к тому, что создание «специального кладбища» поспособствует объединению украинцев.

«Это очередной шаг, как закон о языке, который будет только раскалывать общество. Мы не будем поддерживать и не будем против. Но главное, чтоб не случилось так, как случилось с созданием музея майдана, когда разворовали 200 миллионов гривен», – предупредил Бурмич.

В то же время депутат от «Батькивщины» Сергей Евтушок с большим воодушевлением отнёсся к появившейся перспективе перезахоронить «всех борцов, которые защищали независимость Украины в национально-освободительных движениях».

«Сегодня непростой день для города Киева, так как в этот день в 1918 году прошёл победный марш сечевых стрельцов и других наших освободительных воинов, которые продемонстрировали волю и выгнали эту большевистскую сволочь из города. Это символический день, мы должны помнить эту историю», – добавил тимошенковец.

Инициативу поддержали 304 голосами, 26 депутатов воздержались, против не проголосовал никто.