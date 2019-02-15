15.02.2019, Киев

Президент Украины Пётр Порошенко совершает настолько несуразные и глупые поступки, что сам снижает свой рейтинг.

Об этом в эфире телеканала YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока что я вижу, что Порошенко съедает сам Порошенко. В любом случае политик принимает решения самостоятельно, последнее слово остаётся за ним. Это же не так, что ему завязали глаза, вставили беруши в уши, заклеили рот скотчем и отправили в томос-тур. Он же едет в этот томос-тур, находясь в сознании, и говорит и делает там какие-то несуразности, которые больно бьют по его рейтингу», – отметил эксперт.

Также он добавил, что такого рода поступки Порошенко деморализуют его избирателя.

«Причём этот томос-тур на самом деле очень деморализовал электоральное ядро Порошенко. Ведь оно состоит не из каких-то там фанатиков-националистов, которые мечтают о том, как они буду распинать мальчиков в трусиках. Оно состоит из людей, которые считают себя просвещёнными», – резюмировал Белашко.

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