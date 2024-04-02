Трамп хочет использовать дефолт Украины, чтобы украсть российские активы

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Никакие меры, реформы или внешняя помощь уже не помогут возродить украинскую экономику, которая находится в состоянии отложенного дефолта.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский консультант по стратегиям, прогнозист Владимир Стус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас примерно раз в три года власть заявляет о сокращении числа госаппарата. И в результате очередной этой великой реформы, доля госслужащих, контролёров, управляющих, прокуроров и прочих, по отношению к населению, только увеличивается. То есть, они сокращают, а она, в результате этой реформы, только растёт. Украинской финансовой системы больше нет, она находится в глубокой коме. А аппаратом искусственного дыхания управляют союзники, которые осуществляют помощь. А кто платит, тот и заказывает музыку», – сказал Стус.

«Я больше 10 лет прогнозирую дефолт Украины – и вот, фактически он уже состоялся. Просто он отложен во времени. Причём, это понимают и союзники Украины. Вот, Трамп хочет перестать давать Украине помощь, и хочет предоставлять кредиты, а не помощь. Фактически, разница есть – Трамп хочет себе московские валютные резервы. А стратегически разницы нет, потому что Украина что помощь не отдаст, что кредиты, объявив дефолт», – добавил эксперт.