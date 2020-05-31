Трамп/Путин, введи войска!

31.05.2020, Москва, Александр Ростовцев

В американском штате Миннесота продолжаются беспорядки, поводом для которых стала смерть чернокожего, задержанного полицией. Власти готовы применить войска, хотя еще совсем недавно США критиковали за подобные меры Китай, а до того – Украину во время Евромайдана и «оранжевой революции».

…28 мая на хостинге YouTube было выложено снятое на смартфон видео, запечатлевшее человека в чёрном, в защитном шлеме, противогазной маске полицейского образца, первым начавшего бить витрину в автозоне поблизости от Третьего полицейского отдела.

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Как пишут очевидцы, неизвестный вёл себя агрессивно по отношению к собравшимся вокруг него окружающим, пытавшихся его идентифицировать. Человек в чёрном прикрывался чёрным зонтом, ничего не забрал из автозоны и поспешно ретировался, когда вокруг него стала собираться толпа.

Впоследствии автозона была разграблена и сожжена бунтовщиками.

Вскоре из Миннеаполиса поступило сообщение, что человек, спровоцировавший разграбление и поджог автозоны, является Джейкобом Педерсоном, офицером полиции департамента Сент-Пол. В полиции эту информацию категорически отрицают.

Информация о причастности полиции к организации погромов и беспорядков в Миннеаполисе косвенная, но небеспочвенная. Подобные трюки вот уже две сотни лет как взяты на вооружение полицейскими силами всего мира и имеют специальный термин «agent provocateur» (агент-провокатор).

Термин французский, поскольку пионером практики применения агентов-провокаторов был Эжен-Франсуа Видок – французский авантюрист и преступник, переквалифицировавшийся в частного детектива и сыскаря.

Классическим примером действующего во имя справедливости «agent provocateur» служит персонаж Володи Шарапова (имевшего реального прототипа), внедрённого в преступную среду для ликвидации жестокой и неуловимой банды «Чёрная кошка», терроризировавшей послевоенную Москву.

Или внедрение органами СМЕРШ бывших агентов абвера в немецкие разведшколы и абверкоманды с целью дезинформации противника, разоблачения и нейтрализации забрасываемой в наш тыл вражеской агентуры. Наиболее ярким примером может служить операция «Монастырь», блестяще проведённая советской военной контрразведкой, в процессе которой абвер потерял сотни подготовленных агентов, передавал верховному командованию вермахта стратегическую дезинформацию в рамках радиоигры и заставлял немцев тратить впустую массу времени, денег и ценного оборудования в тяжёлый финальный период войны для Германии.

Классическим примером проклятых полицейских агентов-провокаторов служит личность гешефтмахера Евно Азефа, толкавшего членов боевой организации эсеров на политические убийства и одновременно продававшего «соратников по борьбе» охранному отделению оптом и в розницу.

На Западе агенты-провокаторы активно использовались полицией и спецслужбами в борьбе как с преступностью, так и с рабочим и профсоюзным движением.

В наше время спецслужбы США хитроумными способами выманивают людей в другие страны с целью ареста и выдачи их американским властям. Таким образом американцами были задержаны и доставлены в суды США хакер Игорь Клопов (арестован в Доминиканской республике), а также компьютерный игродел Олег Тищенко (арестован в Грузии). В обеих делах имеются признаки провокации.

Интерес американских силовиков в организации погромов в Миннеаполисе можно объяснить несколькими мотивами.

Во-первых, погромы и грабежи резко обесценивают протест активистов BLM в глазах широких слоёв населения. Каждый телезритель начинает переносить ситуацию на себя: «А ну, как и мою лавочку разгромят и сожгут чёртовы уличные горлопаны?».

Во-вторых, размах бесчинств переключает на себя общественный интерес с убийства чернокожего, превращая его в третьеразрядную новость.

В-третьих, полиция резко повышает свой статус в глазах обывателей, одним махом преодолевая пропасть из садистов и убийц в спасителей и национальных героев. В качестве бонуса, становятся оправданными ответные экстренные меры властей, вплоть до расстрела толпы, тем более, что Трамп уже пообещал применить силу в случае продолжения нападений на полицию и нацгвардейцев.

По сообщениям американских СМИ от 30 мая, в Миннеаполисе объявлено ЧП, и в город стягиваются войска, бронетехника и подразделения военной полиции армии США. Объявлен комендантский час. По всему видать, власти настроены решительно подавить перехлестнувший через край протест горожан.

Правы те, кто предсказывал, что наиболее сообразительные политдятлы из США обязательно обнаружат «руку Москвы», хоть как-то причастную к погромам в Миннеаполисе.

Пользователь Твиттера Аша Рангаппа (Asha Rangappa) пискнула в своей ленте, мол, «Россия привлекает непропорционально много внимания афроамериканской аудитории [к событиям в Миннеаполисе] в Facebook, пытаясь давить на избирателей, как на выборах 2016 года, распыляя, направляя в нужное русло их голоса через дезинформацию. И Цукер никак на это не реагирует».

В ответ на комментарий читателя: «И все эти русские люди стреляют американских чёрных. Скандал!», – дамочка срочно родила отмазку, – «Я не говорила, что Россия расстреливает чернокожих. Я говорила, что Россия использует расовое различие и афроамериканскую целевую аудиторию, оказывая давление на выборы. Всю информацию вы найдёте в Сенатской комиссии по разведке…».

Ссылку на выводы Сенатской комиссии по разведке Рангаппа использовала в споре с оппонентами в качестве универсальной палочки-выручалочки, отправляя читать сомневающихся в участии «руки Москвы» этот образчик политического пипифакса.

Фотожаба, высмеивающая версию о причастности России к протестам в США

К слову, одна из чернокожих активисток BLM отреагировала на попытку жиночки Рангаппы навести тень на плетень комментарием: «Я помню, что «Рашагейт» – это мошенничество. В следующий раз не используйте чёрных в своей пропаганде».

Здесь следует заметить, что Аша Рангаппа – это не какой-нибудь реднек Среднего Запада за компьютером. Дамочка занимает должность замдекана юридического факультета сверхпрестижного Йельского университета, а до этого работала специальным агентом в отделе контрразведки ФБР. В 2017 году «эксперт» отметилась циклом публикаций в CNN с обвинениями России, Путина и ГРУ в поддержке экстремистских групп, действующих в США. Конкретно – неонацистов и Ку-клукс-клана. Утверждала, будто бы акты насилия, сопровождавшие протесты на расовой почве в Шарлоттсвилле, имевшие схожие мотивы с событиями в Миннеаполисе, состоялись при непосредственном участии российских спецслужб, хакеров и далее по списку.

В Китае по-своему отреагировали на события в Миннеаполисе саркастической «фотожабой» на страницах главного издания ЦК компартии Китая «Жэньмин жибао».

В китайской прессе оценили двойные стандарты «мирового гегемона». Дескать, «разгон гопников и сепаратистов в Гонконге – это ужасное преступление, тогда как убийство негра полицейскими и стрельба резиновыми пулями по активистам BLM в Миннеаполисе и других городах США – занятие богоугодное».

И как тут не вспомнить события середины декабря 2013 года, когда глава Пентагона Чак Хейгл названивал министру обороны Украины Павлу Лебедеву, предостерегая украинскую верхушку от использования войск против майданных «онижедетей». Или то, как из Вашингтона стращали Кучму, собравшегося было ввести в Киев части внутренних войск для разгона буйного фан-клуба Ющенко и «европейского выбора Украины».

И что в результате стало с Украиной? Она сгорела, и теперь из неё лепят убогий сельскохозяйственный придаток Запада с профашистским режимом и театром марионеток Сороса вместо правительства и парламента. Ибо суверенитет во все времена обходится дорого, и что дозволено Юпитеру, то недозволено быку.

Пользователи Сети публикуют фейковый комментарий по поводу событий в США