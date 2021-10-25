Три ближайшие года бюджет Украины будет обслуживать только силовиков и западных кредиторов – эксперт

25.10.2021 20:30 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Бюджет Украины на 2022 год свидетельствует, что правительство закрепило приоритет обслуживания кредиторов и расходов на безопасность над социальными расходами, и эта тенденция сохранится в ближайшие три года.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство официально позиционирует этот бюджет как бюджет модернизации. Но если внимательно смотреть на проект бюджета, который был в прошлом году, то я бы не сказал, что он сильно отличается от проекта бюджета, который есть в этом году. Ключевые параметры, по большому счёту, сохраняются одни и те же. Мы видим, что продолжает увеличивается статья, которая у нас позиционируется как статья на оборону. Это больше 5% ВВП, и эта колоссальная статья продолжает расти. Каждую третью гривну мы будем отдавать кредиторам, эта логика сохраняется в этом бюджете. Более того, этот бюджет, по сути, должен быть первым бюджетом в рамках трёхлетнего планирования. Получается, что правительство считает, что в ближайшие три года эта модель должна сохраняться. Значит ключевые приоритеты у нас, условно говоря, это оборонные затраты и затраты связанные с кредиторами. Все остальные затраты, и затраты на социальное развитие, находятся в этом бюджете не в глобальном приоритете. Даже если мы видим увеличение средств на медицину или на образование, то на самом деле – это вообще незначительная сумма по сравнению с инфляционными моментами», – заключил Алексей Якубин.