09.03.2018, Киев, Михаил Рябов

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Тризуб в заднице: Нацисты в бешенстве от развернутого в Киеве плаката

История с вчерашним маршем феминисток в Киеве, против которого протестовали украинские националисты, обрастает новыми скандальными подробностями: радикальная группировка С14 обратила внимание на один из баннеров, развернутый идейными оппонентами.

На плакате феминисток была изображена женщина угнетаемая женщина, в филейное место которой врезался украинский герб-тризуб.

«Это государство спонсирует войну, которая происходит на востоке… Герб Украины – это и о государственном милитаризме, о женщинах в зоне АТО, о том, как они страдают, как они не защищены, а когда мужчина возвращается из этой зоны – домашнее насилие возрастает в прогрессии и направлено на женщин и детей», – заявила феминистка, развернувшая баннер.

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Боевик группировки С14 Денис Полищук, один из обвиняемых в убийстве писателя Олеся Бузины, сообщил, что по жалобе националистов на феминисток составила протокол полиция.

«Вешалка как Герб. Украинское Государство как ярмо для женщины. Кому известны данные существа, на которых сегодня составили админ протокол за надругательство над государственным символом? Антиукраинская мазня была замечена не в оккупированном Крыму, Донецке, Луганске. Сегодня это появилось в украинской столице во время советского праздника восьмого марта», – сокрушается Полищук.