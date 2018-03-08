08.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Киеве полиция помогала правосекам нападать на участниц женского марша

Как сообщал “ПолитНавигатор”, сегодня в Киеве состоялись приуроченные к 8 марта женские марши «Oh my March! МАТИ вибір» и «Хватит терпеть». Несмотря на большое количество силовиков, охранявших порядок, националисты из “Правого сектора” все же напали на участниц шествия, передает корреспондент “ПолитНавигатора”. Причем, нападавшие пользовались поддержкой “идейно близких” сотрудников полиции.

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Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. В частности, пользователь Максим Касатка снял на видео момент нападения праворадикалов на женских активисток.

“Одно из нападений на сегодняшний Марш. Здесь полиция советует феминисткам ̶с̶о̶ж̶р̶а̶т̶ь̶ свернуть свой баннер, потому, что: “Ви хочете шоб на вас зараз ше раз напали”? На ребят таки напали повторно. Правые силой выдрали баннер при полнейшем невмешательстве и содействии (!) полиции”, – пишет он.

Наталья Шангина, одна из участниц марша, свидетельствует: “У меня нацики флаг с шеи сдирать начали.Вцепилась с воплями “это мой флаг, мне мама подарила,и вообще заработай и купи!”.флаг кое-как выдрала- не без помощи ментов,хоть не могу сказать насколько сильно они помогали,но подключились не сразу”.

Сами же правосеки на своей страничке в соцсети выложили видео, в котором обьясняют свою хулиганскую выходку “заботой об украинских традициях” и намерением противодействовать “неадекватным людям, которые пропагандируют чуждые украинцам толерантные ценности”. Также правосеков возмутило то, что участницы женского марша требуют равных прав для представителей ЛГБТ-сообщества. Националист на видео обозвал активисток “лесбиянками”.





Напомним, как уже сообщал “ПолитНавигатор”, марш за права женщин в Ужгороде также завершился нападением на его участниц со стороны членов праворадикальной организации “Карпатская Сечь”.