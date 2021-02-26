Трудовая миграция рушит семьи украинцев

26.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Из-за того, что многие жители Украины уезжают на заработки за рубеж, их семьи распадаются.

Об этом на канале UKRLIFE.TV заявила академик НАНУ, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины Элла Либанова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С эмиграцией связана такая нехорошая вещь, как распад семей. Очень часто распадаются браки, очень часто дети и родители живут не просто порознь, а они теряют связь между собой. Когда мама звонит даже раз в неделю, это не то, что мама каждый день рядом. Это значит, что ребенок растет без мамы, а мама стареет без своего ребенка. Конечно, тут появляется проблема.

Я бы говорила о том, что тут формируются социальное отторжение. Отторжение родителей от детей отторжение, стариков от своих детей. Все-таки у нас в стране как-то принято, чтобы дети, если не материально, то хотя бы морально поддерживали своих родителей престарелых, и в общем-то так и происходит.

В случае миграции, конечно, это практически исчезает. Старики не могут рассчитывать на помощь своих детей. Конечно, это нехорошо», – сказала Элла Либанова.