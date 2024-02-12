Трухан объяснил, что означает приказ Зеленского покончить с «застоем» на фронте

Для Вооружённых сил Украины в настоящий момент нет никакой возможности отстоять Авдеевку, они просто затягивают процесс ее сдачи. Поэтому не понятно, о чем говорит президент Зеленский, требуя от нового главы ВСУ Александра Сырского план по преодолению застоя.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Динамика событий в 2023 году со стороны ВСУ делится на три больших этапа: когда они готовились к проведению наступательной операции к началу лета, включая их Бахмутское оборонительное сражение, когда они пытались провести наступательную операцию и когда они были вынуждены перейти к обороне из-за того, что довольно неспешно на различных участках фронта начали активизироваться наступательные действия наших войск. Ни в одном из этих элементов никаких застоев не было чисто с военной точки зрения», – подчеркнул он.

По словам эксперта, нельзя назвать «застоем» ситуацию, когда линия обороны может рассыпаться на несвязанные между собой очаги и обороны.

«Я бы тут другое слово подобрал. Но, в любом случае, не застой. Потому что оперативная обстановка, которая сейчас складывается для Вооружённых сил Украины, угрожающая для них. Я могу предположить, что ситуация с Залужным связана с тем, что до крайней точки обострились противоречия между политикой Зеленского и военной необходимостью, военной логикой. Им сейчас надо вообще Авдеевку списывать. Цинично списывать, считать себя погибшими. И выходить на рубежи обороны за Авдеевкой», – отметил Трухан.

Вместо этого ВСУ намеревается сделать из Авдеевки очередную «неприступную фортецию», что закончится так же печально, как с Бахмутом.

«Решается задача максимального уничтожения живой силы и техники противника, в том числе. Такая же задача решалась под Артемовском, пока уже не была поставлена окончательная задача его взять. Давайте посмотрим на другой участок – распиаренный плацдарм под Крынками. Везут – наши их уничтожают, ещё везут – ещё уничтожают. Такая же ситуация под Авдеевкой. Авдеевка в условиях начавшегося их наступления какую-то оперативно-тактическую перспективу не могла сохранять. То есть смысл был в том, что если бы их наступательная операция, которую они начали в июне 2023 года, имела успех, в развитии успеха данной операции с опорой на укреплённый район Авдеевки – можно было нанести удар на Донецк. А сейчас никакого значения там нет даже близко, и то, что сейчас проводится какая-то призывная ротация войск, оттуда убирают раненых, поставляют свежие силы, не говорит о наличии оперативного ума. У нас визг стоял на всю вселенную, но наши в такой ситуации оставляли и отходили. В том числе в Харькове в сентябре 2022 года. Потому что сейчас там идёт конкретный мясорез. Да, это естественно, идут наступательные бои. Ну, сейчас там работают по другой логике, не по такой, как в Артёмовске, насколько я могу судить. Что оборона в Авдеевке становится очаговой, рассекается на отдельные участки. По очагам обороны противника наносятся удары уже более серьёзные», – указал полковник запаса.

Он считает, что процесс добивания ВСУ под Авдеевкой будет идти и дальше. Но, вместо того, чтобы отходить, противник подвозит свежие силы.

«Военную логику здесь никто не понимает. У них логика политическая, вот в чём вопрос. И как я понимаю, это один из моментов конфликта Залужного с Зеленским. Потому что логика не военная, а политическая, надо удержать, нам нужна стабильность. Ну они же ещё и собираются наступать! Там дураков на тактическом уровне не так много, тактические командиры есть, а вот с оперативной точки зрения там дурь полная совершенно», – заключил Трухан.