Тука: Зеленский требует «перемог» от «генерала 200». Ничем хорошим это не закончится

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Учитывая то, что у сменившего Валерия Залужного на посту главкома ВСУ Александра Сырского репутация человека, выполняющего приказы, не считаясь с рисками и потерями, слова президента Украины Зеленского о том, что народ устал без «перемог», звучат очень угрожающе.

Об этом на канале «Сейчас» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины, экс-гауляйтер Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное, хочу верить в то, что те упрёки в адрес генерала Сырского относительно несомненных выполнений приказов, которые даёт верховный главнокомандующий, не считаясь с ценой и потерями, хочется верить, что эти упрёки останутся в прошлом, и на новой должности Сырский будет демонстрировать другой подход», – сказал Тука.

Однако обстановка к оптимизму не располагает, считает он: Зеленский требует «перемог», и Сырский может организовать самоубийственную для ВСУ спецоперацию, чтобы угодить верховному.

«В своих речах, посвящённых увольнению Залужного, Зеленский отметил, что общество ожидает побед, народ устал от войны, ему нужны победы, мол, народ стал меньше говорить о победе. Исходя из того, что я многократно от военных слышал мысль, что Сырский готов выполнять любые распоряжения верховного главнокомандующего, то наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте. Которые, при нынешних обстоятельствах обеспечения как вооружением, так и личным составом, могут привести к крайне негативным последствиям для ВСУ. Это вызывает у меня наибольшие опасения на сегодняшний день», – заявил экс-чиновник.