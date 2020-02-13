Турчинов в США устроил «плач Ярославны» и побряцал украинскими ракетами

13.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Страны Будапештского меморандума предали Украину, которая, якобы сдерживая «агрессию», так ждала военной помощи в первые годы после майдана.

Об этом в Портленде американским СМИ рассказал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выжимку» интервью опубликовал у себя в «Facebook» экс-депутат Верховной рады, журналист-майданщик Сергей Высоцкий, по мнению которого, украинцы недостаточно прониклись войной.

«Вы знаете, что Украина когда-то имела ядерное оружие, – вспоминает в интервью Турчинов. – Россия, Соединенные Штаты, Великобритания выступили гарантами нашей безопасности. Нам сказали, что вам не нужна никакое ядерное оружие, мы гарантируем, что территориальная целостность Украины будет навсегда».

«И один из гарантов напал на наше государство. Я обратился к президенту Соединенных Штатов, сказал, что на нас напали, и нам нужна ваша помощь. У нас с вами есть подписанные соглашения.

И он прислал мне вице-президента Байдена и госсекретаря Керри, которые мне объяснили, что Будапештский меморандум это исключительно политическая декларация и не несет никаких обязательств», – рассказал Турчинов о периоде, когда в 2014 году после майдана занимал антиконституционную должность «и.о. президента Украины».

«То есть оружие было реальное, у Украины был третий ядерный потенциал в мире, нам не был страшен никакой враг, никто бы не посмел напасть на Украину. Но тогда нужны были кредиты, нужны были ресурсы. Никто не думал, что придется воевать и защищать страну. И мы легко отказались от оружия, на бумажке, которая, как оказалось, ничего не стоит.

Мне сказали: «Господин президент, мы вас уважаем, мы вас любим, и будем вам помогать. На дипломатическом уровне».

И тогда мы просили оружие, военную помощь. И мне не дали ни одного патрона. Нам не дали ни одного шлема, ни защитного средства. Нам не дали даже одежды», – пожаловался экс-секретарь СНБО.

Также он вспомнил, как открыл границы для волонтёров, которые начали «завозить помощь чемоданами».

«Бронежилеты, которых у нас вообще не было в армии, завозили волонтеры, кто сколько может, кто сколько дотянет. Шлемы, берцы – все это завозили волонтеры. В армии не осталось даже ни одной походной кухни. Всё просто распродали. Жители Украины, патриоты Украины готовили солдатам, а так они месяцами были на сухом пайке», – жаловался Турчинов.

Далее он рассказал, как лишь три года назад США наконец предоставили Украине противотанковые комплексы «Джавелин», при этом подчеркнув, что украинские ракеты ничем не уступают.

«У нас сейчас ракеты не хуже. Мы уже выпускаем украинские ракеты, не хуже «Джавелин», и надёжно уничтожаем цели. Украинские «Стугны» прожигает броню толщиной до метра, уничтожая любую бронированную цель на расстоянии 5-7 километров ”

Это было важное политическое решение. Для нас было очень важно, что Соединённые Штаты наконец начали предоставлять нам летальное оружие. И это был очень важный шаг, потому что ни Европа, никто, летального оружия в Украину не поставлял», – похвастался экс-секретарь нацобороны.

«Мы провели мобилизацию. У нас было мобилизовано в несколько этапов более 200 тысяч человек, которые фактически смогли защитить Украину. И сегодня, во всяком случае, не так давно, украинская армия является одной из сильнейших в Европе и способна уничтожать любого врага.

Но её надо поддерживать, её надо финансировать, её надо уважать. И я очень надеюсь, что президент Зеленский поймёт, что без современной боевой, боеспособной украинской армии Украины не будет», – подытожил Турчинов.

На фоне жалоб экс-секретаря СНБО Высоцкий также пустил слезу.

«Знаете, я тоже помню кое-что. Приходишь ты такой в ​​одно ведомство. А там совещание – Россия подготовила десантную операцию. Самолеты стоят на аэродромах, готовые захватывать Киев. И аналогичных эпизодов по 2014-2015 – очень много.

Наверное нашей большой ошибкой стало то, что мы очень хорошо отгородили народ от войны. Так, что миллионы украинский смогли жить вроде ничего и не происходит. Смотрели на войну как на телешоу, которое в любой момент можно было выключить», – сожалеет майданщик.