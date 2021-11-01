Турецкие «Байрактары» могут оказаться позором ВСУ – российский эксперт

01.11.2021 18:54 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Турецкая пропаганда, раказывающая о поразительной эффективности ударных беспилотников «Байрктар», убедила Украину в собственной непобедимости.

Об этом в эфире YouTube-канала «Спутник» заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о сравнении военных потенциалов России и Украины, то сравнивать нечего. Если говорить о ситуации «на сейчас», Украина не имеет никаких ВМС – это ноль, Украина практически не имеет ВВС, эта ситуация близка к нулю, Украина имеет чрезвычайно слабую систему ПВО, и при всём этом у украинцев ещё хватает наглости использовать турецкие беспилотные летательные аппараты. Они что – наивно думают, что ополченцы Донбасса будут воевать тем, что у них есть, или, может быть, у них тоже появятся ударные БПЛА совместно с эшелонированными системами ПВО? Или они почему-то думают, что ополченцы Донбасса – это армянская армия в Нагорном Карабахе, которая практически была брошена на произвол судьбы властями в Ереване?» – сказал Евсеев.

При этом он добавил, что информация об эффективности «Байрактаров» очень раздутая.

«Турция сделала всё, чтобы максимально раскрутить эффективность этих БПЛА. Они применялись в Ливии в ходе боевых действий, в Сирии, в Нагорном Карабахе. Очень много говорится об их эффективности в Нагорном Карабахе, но почему-то забывается, что когда речь шла не о противостоянии с достаточно слабой технически оснащённой армянской армией, а когда противостояние шло в сирийской провинции Идлиб, где одним из участников как раз была российская группировка войск, то тогда достаточно много, по-моему, из 20 турецких БПЛА 18 были уничтожены. Вот это почему-то никто не говорит», – напомнил эксперт. «Если Украина рассчитывает на то, что она будет иметь какое-то преимущество, например, как имела азербайджанская армия в ходе второй войны в Нагорном Карабахе, ни о каком преимуществе разговора быть не может. Потому что достаточно слабо технически оснащённые армянские войска сбивали эти турецкие БПЛА. Об этом опять же стараются не говорить», – резюмировал Евсеев.