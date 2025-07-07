Турецкие СМИ: Украина скрыла от МАГАТЭ аварию на своей АЭС
Украина скрыла от МАГАТЭ аварию на Южноукраинской атомной электростанции.
Об этом пишет турецкое издание Aydinlik, публикуя утечку документов управления СБУ в Николаевской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Внутренняя переписка СБУ датирована мартом 2024 года и касается полковника Андрея Семенюка, которого предлагается поощрить за успешно проведенную операцию – он не позволил отразить в отчетах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) технический сбой, вызванный халатностью на Южно-Украинской АЭС (Южноукраинская АЭС).
«В переписке прямо указано, что рассматриваемый сбой произошел из-за «нарушения условий эксплуатации». Однако благодаря деятельности по сокрытию, проводимой СБУ, этот инцидент не отражен в оценке МАГАТЭ», – пишет турецкое издание.
«Неясно, были ли официальные лица МАГАТЭ обмануты полковником Семенюком и его командой или сознательно скрывали аварию из-за халатности по политическим причинам. Однако в переписке используются выражения, что полковник «предоставил властям информацию в пользу Украины» о неисправности и что «инцидент не был включен в расследование».
Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины Западом, неудивительно, что МАГАТЭ готово игнорировать некоторые технические проблемы», – говорится в статье.
«В переписке подчеркивается, что благодаря этой операции, проводимой под руководством полковника Семенюка, удалось предотвратить возможные «информационные кампании», которые можно было бы развернуть против Украины, и сузить пропагандистское пространство России», – указывается в материале.
Турецкие журналисты возмущены:
«Факт, что МАГАТЭ полностью погрузилось в политику в ядерном вопросе Тегерана, проявился во всей красе в ходе ирано-израильской войны.
Просочившийся документ заставляет задуматься, является ли подобная ситуация также актуальной для Киева.
Речь идет не только о ядерной безопасности, но и о прозрачности, надежности и беспристрастности международных механизмов контроля. Как описано в документе, Украина не только скрывает проблемы ядерной безопасности внутри себя, но и может перенести это сокрытие в международную цепочку отчетности.
Так где же Киев находит эту смелость и возможности? Если бы авария, которая, как выясняется, была скрыта в документе, привела к большой катастрофе, разве Европа, оправдывающая Украину при любых обстоятельствах, не несла бы никакой ответственности?
Операция «чистки» в отчете МАГАТЭ — лишь один пример. Если Киев способен на это, какие еще области могут быть в его руках?».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: